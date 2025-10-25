2 órája
A nágocsi Balogh Márió hatszor köszönt be Balatonföldváron
A Somogy vármegyei II. és III. osztályú labdarúgó-bajnokság 10. körében csak egy-egy meccset játszottak vasárnap.
A második vonalban a Nágocs kiütötte a sereghajtó, még mindig pont nélküli házigazda Balatonföldvárt; a hét gól közül Balogh Márió hatot jegyzett.
Balatonföldvár–Nágocs 0–7 (0–2)
Balatonföldvár. Vezette: Balikó Z.
Balatonföldvár: Kandó Z. – Pete K., Sarkadi Sz., Takács D. (Balogh Zs. a szünetben), Kovácsik F., Ricza A., Koseluk Bálint, Bagyarik B. (Varga K. a 42. percben), Kimmel Sz., Puller P., Koseluk Bence. Edző: Farkas Zoltán.
Nágocs: Bauman Zs. – Illés J., Bőhm B., Fonyódi B., Balogh M., Krebsz M., Erbár V., Herczeg K., Szuhi B., Szőke E., Barczi A. (Mersics K. a szünetben). Edző: Fonyódi Tibor.
Gólszerzők: Balogh M. 6 (a 38. percben, a 42. percben, a 64. percben – 11-esből, a 65. percben, a 80. percben és a 86. percben), Szőke E. (a 72. percben).
A Balatonkeresztúr–Balatonszemes, a Kiskorpád–Buzsák, az Osztopán–Böhönye, a Segesd–Somogyvár, az Öreglak–Zamárdi (Lengyeltótiban) és a Balatonszárszó–Mezőcsokonya (Balatonszemesen) mérkőzést vasárnap 13.30 órakor játsszák.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista élcsoportja: 1. Balogh Márió (Nágocs) 13 gól; 2. Farkas Tamás (Böhönye) 12 gól; 3. Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) 10 gól; 4–5. (holtversenyben) Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 9 gól; 6–8. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) és Torjai Miklós (Zamárdi) 7 gól; 9–10. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr) és Szabó Dominik (Buzsák) 6 gól; 11. Kovács Levente (Zamárdi) 5 gól.
Heten szereztek négy, hatan három, 29-en pedig két gólt, míg 54-en egyszer vették be a kaput.
A harmadik vonalban Bodó Norbert a nyolcadik percben talált be a vendég Kaposmérő második számú csapatának a kapujába, s ezzel a győztes találattal továbbra is százszázalékos az éllovas Babócsa.
Babócsa–Kaposmérő II. 1–0 (1–0)
Gólszerző: Bodó N. (a 8. percben).
A Csokonyavisonta–Karád, az Iharosberény–Balatonboglár, a Kaposfő–Fonyód, a Balatonberény–Somogyjád, a Mike–Berzence és a Szabás–Kéthely mérkőzést vasárnap 13.30 órakor játsszák.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 13 gól; 2–3. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Bartos József (Kaposmérő II.) 10 gól; 4. Tóth Richárd (Berzence) 9 gól; 5. Tóth Csaba Imre (Berzence) 8 gól; 6–10. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár), Török Zoltán (Szabás), Orsós Róbert (Babócsa), Szűcs József (Karád) és Kozma István (Mike) 7 gól; 11–13. (holtversenyben) Talpas Mihály (Babócsa), Kovács Gyula Levente (Fonyód) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 6 gól; 14–15. (holtversenyben) Sánta Bálint Kristóf (Berzence) és Kalló Ármin János (Mike) 5 gól.
Hatan szereztek négy, nyolcan három, 33-an pedig két gólt, míg 55-en egyszer vették be a kaput.