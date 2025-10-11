október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

30 perce

A Pénzügyőrön át vezetne a Siófok útja a feltámadáshoz

Címkék#Siófok#NB III.#Pénzügyőr#Mészáros József#NB III Dél-Nyugati csoport

A BFC Siófok vasárnap délután, 13 órakor lép pályára az NB III. Dél-Nyugati csoport 11. fordulójában. Mészáros József tanítványai a Pénzügyőr ellen próbálják megszakítani nyeretlenségi sorozatukat.

Nagy Domokos
A Pénzügyőrön át vezetne a Siófok útja a feltámadáshoz

Fotó: NemA

A sárga-kékek számára nem alakult jól az idény kezdete: az eddigi tíz mérkőzésen mindössze egy győzelem és egy döntetlen került a nevük mellé, az elmúlt hét fordulóban pedig pont nélkül maradtak. A csapat ugyanakkor az előző fordulóban már mutatott biztató jeleket. A bajnokesélyes FTC II. ellen mindössze 1–0-ra maradt alul és ez a teljesítmény már reményre adhat okot.

A vasárnapi összecsapás kulcsfontosságú lehet a BFC számára, hiszen a Pénzügyőr mindössze egy ponttal előzi meg a tabellán. Papíron ez lehet az egyik legjobb alkalom arra, hogy a balatoniak megszakítsák nyeretlenségi sorozatukat.Mészáros József csapata számára minden pont létfontosságú, egy győzelem pedig fontos lépés lehetne a bennmaradás felé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu