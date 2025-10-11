A Pénzügyőrön át vezetne a Siófok útja a feltámadáshoz

A sárga-kékek számára nem alakult jól az idény kezdete: az eddigi tíz mérkőzésen mindössze egy győzelem és egy döntetlen került a nevük mellé, az elmúlt hét fordulóban pedig pont nélkül maradtak. A csapat ugyanakkor az előző fordulóban már mutatott biztató jeleket. A bajnokesélyes FTC II. ellen mindössze 1–0-ra maradt alul és ez a teljesítmény már reményre adhat okot.

A vasárnapi összecsapás kulcsfontosságú lehet a BFC számára, hiszen a Pénzügyőr mindössze egy ponttal előzi meg a tabellán. Papíron ez lehet az egyik legjobb alkalom arra, hogy a balatoniak megszakítsák nyeretlenségi sorozatukat.Mészáros József csapata számára minden pont létfontosságú, egy győzelem pedig fontos lépés lehetne a bennmaradás felé.