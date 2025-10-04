október 4., szombat

Labdarúgás

2 órája

A Siófok hazai pályán törné meg a nyomasztó sorozatot

Címkék#Balaton#Ferencvárosi TC II#NB III Dél-Nyugati csoport#BFC Siófok-FTC II#NB III

A Balaton-parti alakulat sorsfordító összecsapás előtt áll. A siófokiak a dobogós Fradi fiataljait fogadják, és győzelmükkel megtörhetik a hetek óta tartó nyomasztó pontnélküliséget.

Nagy Domokos

Az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 10. fordulójában a balatoni kék-sárga együttes 
A BFC Siófok számára a vasárnapi mérkőzés több mint egyszerű bajnoki találkozó: esély a feltámadásra. A BFC ugyanis a harmadik forduló óta nem szerzett pontot, így égető szükségük lenne a jó eredményre.
A feladat azonban nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a tabella második helyezettje, a Ferencvárosi TC II. látogat a Balaton partjára. Mészáros József tanítványai mindent megtesznek majd, hogy hazai pályán megtörjék a rossz sorozatot, de a fővárosi zöld-fehérek fiatal, gyors csapata komoly kihívást jelent.
A kezdősípszó vasárnap 15 órakor hangzik el a Siófoki Városi Stadionban.

 

