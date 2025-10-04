A Siófok hazai pályán törné meg a nyomasztó sorozatot

Az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 10. fordulójában a balatoni kék-sárga együttes

A BFC Siófok számára a vasárnapi mérkőzés több mint egyszerű bajnoki találkozó: esély a feltámadásra. A BFC ugyanis a harmadik forduló óta nem szerzett pontot, így égető szükségük lenne a jó eredményre.

A feladat azonban nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a tabella második helyezettje, a Ferencvárosi TC II. látogat a Balaton partjára. Mészáros József tanítványai mindent megtesznek majd, hogy hazai pályán megtörjék a rossz sorozatot, de a fővárosi zöld-fehérek fiatal, gyors csapata komoly kihívást jelent.

A kezdősípszó vasárnap 15 órakor hangzik el a Siófoki Városi Stadionban.