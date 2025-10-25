október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

3 órája

Adu bácsi büszke lenne az utódokra

Címkék#Kaposvári 1 MCM-Diamant Adorján SE#Csik Ferenc#Adorján SE#Adorján József

Úszóversennyel emlékezett névadójára a kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE. A szombaton rendezett XLIV. Adorján József Emlékversenynek a Csik Ferenc Versenyuszoda adott otthont.

Klein Péter Nándor

Az 1976-ban elhunyt népszerű kaposvári sportvezető és edző, Adorján József emléke előtt tisztelegtek szombaton a régió úszói a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában, amely méltó helyszínt biztosított a nívós eseménynek. A XLIV. Adorján József Emlékversenyen 16 egyesület 173 úszója ugrott medencébe, miután megkoszorúzták vitéz Adorján József emléktábláját a Virágfürdő bejáratában. 

Adorján József Emlékverseny Kaposváron
Közel kétszáz úszó tempózott a XLIV. Adorján József Emlékversenyen
Fotó: Muzslay Péter

– Az emlékversenyt egy bosnyák és egy szlovák egyesület tette nemzetközivé – mondta Kovács Zsófia, az 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferense. – A verseny kimondottan az utánpótlásra fókuszált, de a felnőtt sportolók is megtalálhatták azokat a távokat, melyek remek felkészülési lehetőséget biztosították számunkra.

Adorján József: Győzni vagy legyőzetni, de mindig becsülettel

A felkészülési időszakban rendezett emlékversenyen kitettek magukért a sportolók, akik hűek maradtak Adu bácsi jelmondatához: Győzni vagy legyőzetni, de mindig becsülettel.
– A sportolóink legnagyobb versenye az uszonyosúszó országos bajnokság lesz, de emellett más úszóversenyeken is rajthoz állnak majd az úszóink – tette hozzá Kovács Zsófia. – Az Adorján József Emlékverseny egy jó erőfelmérő volt mindenki számára, hiszen láthattuk, hogy mennyit fejlődtek a sportolók az elmúlt időszakhoz képest. Remek eredmények, egyéni csúcsok születtek, sok úszónak fejlődött az állóképessége, ami jó előjel a közelgő versenyekre.

Emlékverseny az emlékversenyben

A szervezők Adorján József mellett a kaposvári vizes sportok másik jeles alakjáról, Ketskés K. Endréről (aki az olimpiai bajnok Csik Ferenc mellett ugyancsak Adu bácsi tanítványa volt) is megemlékeztek. A Ketskés K. Endre díjat ebben az évben is a legjobb női, illetve férfi sportoló érdemelte ki. A szervezők emellett a legfiatalabb sportolókat is az MCM, illetve az Intersport ajándékcsomagjaival jutalmazták.

XLIV. Adorján József Emlékverseny

Fotók: Muzslay Péter

A XLVI. Adorján József Emlékversenyen a házigazda Adorján SE mellett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület és a marcali NivoMed SE sportolói képviselték vármegyénket, akiknek eredményeit ide kattintva érhető el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu