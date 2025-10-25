3 órája
Adu bácsi büszke lenne az utódokra
Úszóversennyel emlékezett névadójára a kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE. A szombaton rendezett XLIV. Adorján József Emlékversenynek a Csik Ferenc Versenyuszoda adott otthont.
Az 1976-ban elhunyt népszerű kaposvári sportvezető és edző, Adorján József emléke előtt tisztelegtek szombaton a régió úszói a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában, amely méltó helyszínt biztosított a nívós eseménynek. A XLIV. Adorján József Emlékversenyen 16 egyesület 173 úszója ugrott medencébe, miután megkoszorúzták vitéz Adorján József emléktábláját a Virágfürdő bejáratában.
– Az emlékversenyt egy bosnyák és egy szlovák egyesület tette nemzetközivé – mondta Kovács Zsófia, az 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferense. – A verseny kimondottan az utánpótlásra fókuszált, de a felnőtt sportolók is megtalálhatták azokat a távokat, melyek remek felkészülési lehetőséget biztosították számunkra.
Adorján József: Győzni vagy legyőzetni, de mindig becsülettel
A felkészülési időszakban rendezett emlékversenyen kitettek magukért a sportolók, akik hűek maradtak Adu bácsi jelmondatához: Győzni vagy legyőzetni, de mindig becsülettel.
– A sportolóink legnagyobb versenye az uszonyosúszó országos bajnokság lesz, de emellett más úszóversenyeken is rajthoz állnak majd az úszóink – tette hozzá Kovács Zsófia. – Az Adorján József Emlékverseny egy jó erőfelmérő volt mindenki számára, hiszen láthattuk, hogy mennyit fejlődtek a sportolók az elmúlt időszakhoz képest. Remek eredmények, egyéni csúcsok születtek, sok úszónak fejlődött az állóképessége, ami jó előjel a közelgő versenyekre.
Emlékverseny az emlékversenyben
A szervezők Adorján József mellett a kaposvári vizes sportok másik jeles alakjáról, Ketskés K. Endréről (aki az olimpiai bajnok Csik Ferenc mellett ugyancsak Adu bácsi tanítványa volt) is megemlékeztek. A Ketskés K. Endre díjat ebben az évben is a legjobb női, illetve férfi sportoló érdemelte ki. A szervezők emellett a legfiatalabb sportolókat is az MCM, illetve az Intersport ajándékcsomagjaival jutalmazták.
XLIV. Adorján József EmlékversenyFotók: Muzslay Péter
A XLVI. Adorján József Emlékversenyen a házigazda Adorján SE mellett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület és a marcali NivoMed SE sportolói képviselték vármegyénket, akiknek eredményeit ide kattintva érhető el.