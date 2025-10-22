október 22., szerda

Ajándékjegyért megfoghatták a vendégek fecskendőit

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai lesznek a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub következő hazai meccsének díszvendégei. A belépőjegyeket Paár Márk és Szőke Bálint személyesen adták át.

Sonline.hu

Kedden délután a két ifjú játékos nem hazafelé indult az edzés után, hanem a tűzoltóságra látogattak, hogy belépőket adjanak át az éppen szolgálatban lévő hősöknek.

Paár Márk (balra) és Szőke Bálint (középen) kiállta a tűzoltó próbát
 Fotó: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A szép gesztus után viszont jött a meglepetés, ugyanis Borsos Tamás, a kaposvári kirendeltség vezetője megmutatta nekik, mit rejt egy tűzoltóautó, majd éles helyzet következett: egy perc húsz másodpercük volt, hogy kosaras mezből teljes bevetési szerelésbe bújjanak. Paár Márk és Szőke Bálint még azt is kipróbálták, milyen elemi erővel tör elő a vízsugár a fecskendőből és bizony kellett az összes izom, hogy talpon maradjanak.
A különleges program célja az volt, hogy a csapat köszönetet mondjon a tűzoltóknak mindennapi helytállásukért és önzetlen szolgálatukért.

 

