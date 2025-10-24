12 perce
Az első pontjaira hajt a Barcs
Az első vonalban szombaton még 14.30 órakor kezdődnek a bajnoki meccsek, vasárnap viszont – a hajnali óraátállítás miatt – már 13.30-kor.
Az első osztályban a harmadik Marcali és a hatodik Nagybajom szombati összecsapása áll a fókuszban, s a Horváth Péter vezette Barcs is megszerezheti első pontjait a Csurgó ellen.
A 10. forduló párosítása
SZOMBAT (kezdés 14.30 órakor): Nagybajom–Marcali; Somogysárd–Balatoni Vasas; Toponár–Tab; Barcs–Csurgó; Kaposmérő–Nagyatád; Kadarkút–Juta. Az éllovas Kaposfüred csapata szabadnapos lesz.
Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.
Az élcsoport állása: 1. Kaposfüred 24 pont (24–3), 2. Nagyatád 18 pont (28–8), 3. Marcali 18 pont (22–7), 4. Balatoni Vasas 16 pont (11–5), 5. Toponár 14 pont (19–11). A Barcs csapata még nem szerzett pontot.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1–2. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád) és Bencze Csongor (Nagybajom) 9 gól; 3–4. (holtversenyben) Juhász Ákos (Nagyatád) és Horváth Milán (Marcali) 8 gól; 5. Márkvárt Patrik (Kaposfüred) 6 gól; 6–7. (holtversenyben) Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 8–14. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Decsi Richárd (Toponár), Laczkó Dávid József (Toponár), Iván Dániel (Nagybajom), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő) és Mátés Balázs (Kaposmérő) 4 gól; 15–21. (holtversenyben) Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Preininger Patrik (Kaposfüred), Balogh László (Marcali), Ivusza Gábor (Toponár), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) és Losonczi Dávid Károly (Barcs) 30 gól; 22–40. (holtversenyben) Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Vető Ákos (Kaposfüred), Grósz Benjámin (Kaposfüred), Csikós Ádám (Nagyatád), Horváth Márton Benedek (Marcali), Varga Donát (Marcali), Szabó Dániel (Marcali), Czobor Dávid (Marcali), Neubauer Martin Attila (Toponár), Pető Tamás (Toponár), Vadas Zalán (Juta), Mozsgai Gergő (Juta), Kuti István (Csurgó), Madarász Ferenc (Csurgó), Márton András (Nagybajom), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Komáromi Márk (Kadarkút) és Tompa István (Barcs) 2 gól. 54-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság
A második vonalban Balaton-parti rangadót játszanak vasárnap: a negyedik helyen álló Szemes a második Keresztúr vendége lesz.
A 10. forduló párosítása
SZOMBAT (kezdés 13.30 órakor): Balatonföldvár–Nágocs.
VASÁRNAP (kezdés 13.30 órakor): Balatonkeresztúr–Balatonszemes; Kiskorpád–Buzsák; Osztopán–Böhönye; Segesd–Somogyvár; Öreglak–Zamárdi (Lengyeltótiban); Balatonszárszó–Mezőcsokonya (Balatonszemesen).
Az élcsoport állása: 1. Buzsák 22 pont (20–7), 2. Balatonkeresztúr 21 pont (42–9), 3. Böhönye 17 pont (24–15), 4. Balatonszemes 16 pont (23–6). A Balatonföldvár csapata még nem szerzett pontot.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 12 gól; 2. Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) 10 gól; 3–4. (holtversenyben) Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 9 gól; 5–8. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár), Balogh Márió (Nágocs) és Torjai Miklós (Zamárdi) 7 gól; 9–10. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr) és Szabó Dominik (Buzsák) 6 gól; 11. Kovács Levente (Zamárdi) 5 gól; 12–18. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Farkas Csaba (Böhönye), Kovács Ivó Milán (Böhönye), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Ujváry Erik (Buzsák), Makai Milán (Somogyvár) és Erdei Ferenc Richárd (Kiskorpád) 4 gól; 19–24. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Bacskai Gergő Gyula (Balatonszárszó), Óvári Attila (Balatonszárszó), Andermann Máté (Balatonszemes), Drubi Gábor (Buzsák) és Brancu Flórián (Segesd) 3 gól; 25–53. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bakonyi Ferenc (Balatonkeresztúr), Bartha Milán (Balatonkeresztúr), Nagy Patrik (Balatonkeresztúr), Molnár László (Balatonszemes), Szekér Zoltán Ákos (Balatonszemes), Balása Márk (Balatonszemes), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Tomori Zoltán (Zamárdi), Vimola Balázs (Zamárdi), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Szabó Roland (Osztopán), Nagy László (Nágocs), Dein Attila László (Nágocs), Fonyódi Bálint (Nágocs), Lőrincz Adrián (Nágocs), Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Balogh Bence (Segesd), Nagy Attila (Segesd), Virágh János József (Öreglak), Hilcz János (Öreglak), Borsi László Bálint (Buzsák), Fenyár Roland (Balatonszárszó), Koseluk Bence Gábor (Balatonföldvár), Horváth Rikárdó (Kiskorpád) és Tábori Gábor (Mezőcsokonya) 2 gól. 53-an egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság
SZOMBAT (kezdés 13.30 órakor): Babócsa–Kaposmérő II.
VASÁRNAP (kezdés 13.30 órakor): Csokonyavisonta–Karád; Iharosberény–Balatonboglár; Kaposfő–Fonyód; Balatonberény–Somogyjád; Mike–Berzence; Szabás–Kéthely.
Az élcsoport állása: 1. Babócsa 27 pont (29–8), 2. Kaposmérő II. 19 pont (29–15), 3. Berzence 18 pont (35–18).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 13 gól; 2–3. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Bartos József (Kaposmérő II.) 10 gól; 4. Tóth Richárd (Berzence) 9 gól; 5. Tóth Csaba Imre (Berzence) 8 gól; 6–10. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár), Török Zoltán (Szabás), Orsós Róbert (Babócsa), Szűcs József (Karád) és Kozma István (Mike) 7 gól; 11–13. (holtversenyben) Talpas Mihály (Babócsa), Kovács Gyula Levente (Fonyód) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 6 gól; 14–15. (holtversenyben) Sánta Bálint Kristóf (Berzence) és Kalló Ármin János (Mike) 5 gól; 16–20. (holtversenyben) Horváth Levente (Babócsa), Török Balázs (Kaposmérő II.), Kis-Gál Dávid (Somogyjád), Lautner Tibor Patrik (Iharosberény) és Hegedűs Márk (Csokonyavisonta) 4 gól; 21–29. (holtversenyben) Bodó Norbert (Babócsa), Nyári Tibor (Balatonberény), Lóki Péter (Kaposmérő II.), Molnár Martin (Fonyód), Kator Bence (Balatonboglár), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Huber Dániel (Karád), Kohán István (Mike) és Völfinger Róbert (Iharosberény) 3 gól; 30–62. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Városi Gellért (Balatonberény), Bogdán Andor (Balatonberény), Denke Benedek (Karád), Encenplenner András (Karád), Torma Zsombor (Karád), Bencze Roland (Karád), Kovács Bálint (Karád), Fehér Bertalan (Fonyód), Németh Ákos (Fonyód), Mezriczki Zoltán (Fonyód), Balogh Gábor (Berzence), Lakosa Milán (Berzence), Varga Zsolt (Berzence), Horváth Zsolt (Csokonyavisonta), Kőfaragó Tibor (Csokonyavisonta), Danóczi Zoltán (Csokonyavisonta), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Szaka Buda (Somogyjád), Orsós Márk (Kéthely), Csegzi Zsolt Attila (Kéthely), Antal Dominik (Szabás), Kovács Barnabás (Szabás), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő II.), Papp Márk Adrián (Kaposmérő II.), Kiss László (Balatonboglár), Tanító Tibor (Balatonboglár), Erdős Martin (Babócsa), Horváth János (Kaposfő), Markos Péter (Iharosberény) és Szűcs Gergő (Mike) 2 gól. 55-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság
A 8. forduló párosítása
Északi csoport
SZOMBAT (kezdés 13.30 órakor): Balatonszabadi–Balatonújlak; Balatoni Vasas II.–Balatonendréd; Somogybabod–Andocs.
VASÁRNAP (kezdés 13.30 órakor): Sántos–Törökkoppány, Ádánd–Visz. A Mernye csapata szabadnapos lesz.
Az élcsoport állása: 1. Somogybabod 16 pont (35–11), 2. Balatonszabadi 16 pont (29–7), 3. Andocs 15 pont (34–16). Az Ádánd csapata még nem szerzett pontot.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1–3. (holtversenyben) Jónás Péter (Balatonszabadi), Gáspár Valentin (Andocs) és Orsós Kevin István (Balatonújlak) 9 gól; 4–7. (holtversenyben) Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs), Petronovics Péter (Somogybabod), Husz Attila (Balatonújlak) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 8 gól; 8. Györki Róbert (Somogybabod) 7 gól; 9–11. (holtversenyben) Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Harczi Norbert (Törökkoppány) és Balogh Csaba (Sántos) 6 gól; 12–13. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi) és Kondi Adrián (Mernye) 5 gól; 14–19. (holtversenyben) Keszler Ádám (Balatonendréd), Mányoki Dávid (Balatonendréd), Halász Tamás (Balatonendréd), Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs) és Almási Dávid (Somogybabod) 4 gól; 20–24. (holtversenyben) Vajna Csongor (Balatonendréd), Bene Zsombor (Balatoni Vasas II.), Horváth Zsolt (Törökkoppány), Pápai Tamás (Somogybabod) és Ócsai Dávid (Sántos) 3 gól; 25–50. (holtversenyben) Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Takács Péter József (Balatonszabadi), Szakálas Ádám (Balatonszabadi), Késmárki Tamás (Balatonendréd), Kovács Máté (Balatonendréd), Uhljár Szabolcs (Balatonendréd), Hufnágel Imre (Balatonendréd), Bognár Félix (Somogybabod), Lóth Dávid Béla (Somogybabod), Spilák Ernő (Somogybabod), Schütz Gábor (Somogybabod), Cser Ádám Sándor (Somogybabod), Mátrai László (Sántos), Reich Máté (Sántos), Molnár Márk (Sántos), Cseke Richárd (Andocs), Rostás Adrián István (Andocs), Saár Patrik (Andocs), Félix Márk (Balatonújlak), Ilia László (Balatonújlak), Mester Gellért (Balatoni Vasas II.), Kovács Erik Márk (Balatoni Vasas II.), Vass Áron (Törökkoppány), Balázs András (Törökkoppány), Kondi Milán (Mernye) és Varga László (Ádánd) 2 gól. 31-en egyszer vették be a kaput.
Déli csoport
SZOMBAT (kezdés 13.30 órakor): Igal–Homokszentgyörgy; Lábod–Ötvöskónyi.
VASÁRNAP (kezdés 13.30 órakor): Gyékényes–Kaposújlak; Somogyszob–Csököly; Somogyszil–Zimány. A Bárdudvarnok csapata szabadnapos lesz.
A góllövőlista állása: 1. Lábod 16 pont (21–10), 2. Somogyszob 12 pont (16–11), 3. Homokszentgyörgy 12 pont (22–18).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 8 gól; 2. Jakab Gábor (Somogyszil) 7 gól; 3. Téglás Roland Tamás (Csököly) 6 gól; 4–10. (holtversenyben) Vangyia Csaba (Homokszentgyörgy), Farkas Richárd (Homokszentgyörgy), Kertész Norbert (Somogyszob), Kővári Sándor (Somogyszob), Szeszán Attila János (Lábod), Viola Adrián (Csököly) és Albert László (Zimány) 4 gól; 11–23. (holtversenyben) Csurka Benjámin (Homokszentgyörgy), Czachesz Roland (Homokszentgyörgy), Szokol Richárd (Homokszentgyörgy), Somogyi Dominik (Ötvöskónyi), Balogh Zsolt (Ötvöskónyi), Molnár Zsolt (Lábod), Mihalik Tamás (Lábod), Major Péter (Kaposújlak), Nagy Tamás (Kaposújlak), Ámon Bálint (Somogyszob), Horváth István (Igal), Tóka Béla József (Gyékényes) és Nemes Csaba (Bárdudvarnok) 3 gól; 24–39. (holtversenyben) Szikszai Richárd (Zimány), Csiszár Tamás (Zimány), Kalányos Árpád (Zimány), Somogyi Tamás Sándor (Bárdudvarnok), Páli Vilmos (Bárdudvarnok), Zadravecz Gergő Krisztián (Ötvöskónyi), Lőczi Lajos (Ötvöskónyi), Rácz Máté (Igal), Szőke Bernát (Igal), Kovács Máté (Homokszentgyörgy), Héjjas András Lóránt (Kaposújlak), Benkő Erik (Csököly), Csicskó Kevin(Somogyszob), Tóth Benjámin (Somogyszil), Zsalakovics Kristóf (Lábod) és Horváth Áron (Gyékényes) 2 gól. 26-an egyszer vették be a kaput.