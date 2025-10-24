Az első pontjaira hajt a Barcs

Az első osztályban a harmadik Marcali és a hatodik Nagybajom szombati összecsapása áll a fókuszban, s a Horváth Péter vezette Barcs is megszerezheti első pontjait a Csurgó ellen.

A 10. forduló párosítása

SZOMBAT (kezdés 14.30 órakor): Nagybajom–Marcali; Somogysárd–Balatoni Vasas; Toponár–Tab; Barcs–Csurgó; Kaposmérő–Nagyatád; Kadarkút–Juta. Az éllovas Kaposfüred csapata szabadnapos lesz.

Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.

Az élcsoport állása: 1. Kaposfüred 24 pont (24–3), 2. Nagyatád 18 pont (28–8), 3. Marcali 18 pont (22–7), 4. Balatoni Vasas 16 pont (11–5), 5. Toponár 14 pont (19–11). A Barcs csapata még nem szerzett pontot.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1–2. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád) és Bencze Csongor (Nagybajom) 9 gól; 3–4. (holtversenyben) Juhász Ákos (Nagyatád) és Horváth Milán (Marcali) 8 gól; 5. Márkvárt Patrik (Kaposfüred) 6 gól; 6–7. (holtversenyben) Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 8–14. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Decsi Richárd (Toponár), Laczkó Dávid József (Toponár), Iván Dániel (Nagybajom), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő) és Mátés Balázs (Kaposmérő) 4 gól; 15–21. (holtversenyben) Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Preininger Patrik (Kaposfüred), Balogh László (Marcali), Ivusza Gábor (Toponár), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) és Losonczi Dávid Károly (Barcs) 30 gól; 22–40. (holtversenyben) Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Vető Ákos (Kaposfüred), Grósz Benjámin (Kaposfüred), Csikós Ádám (Nagyatád), Horváth Márton Benedek (Marcali), Varga Donát (Marcali), Szabó Dániel (Marcali), Czobor Dávid (Marcali), Neubauer Martin Attila (Toponár), Pető Tamás (Toponár), Vadas Zalán (Juta), Mozsgai Gergő (Juta), Kuti István (Csurgó), Madarász Ferenc (Csurgó), Márton András (Nagybajom), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Komáromi Márk (Kadarkút) és Tompa István (Barcs) 2 gól. 54-en egyszer vették be a kaput.