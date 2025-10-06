1 órája
Éremesőt ért a remek nyári felkészülés
A hétvégén két rangos versenynek is otthont adott a kaposvári Körcsarnok, ahol az IFBB BSF Kaposvár Kupa mellett az IFBB Gyermek Fitness Challenge Magyar Bajnokságot is megrendezték. A házigazda Bakó-Sas Fitnesz SE versenyzői remekül szerepeltek mind a két versenyen.
A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói megmutatták, hogy remekül sikerült a nyári felkészülésük, hiszen a hazai rendezésű IFBB BSF Kaposvár Kupán, ugyanis a minősítő versenyeken 18 aranyérmet gyűjtöttek, míg dance kategóriában ötször állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Prukner-Sas Médea tanítványai az IFBB Gyermek Fitness Challenge Magyar Bajnokságon is kitettek magukért, hiszen hat bajnok bajnoki címet szereztek.
A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE eredményei
C Minősítő verseny
- Aranyérmes: Szakály Melina (2019), Pétrfi Katalin (2017), Végvári Tíra (2017), Balog Dóra (2016), Bartal-Kovács Szofi (2016), Terestyényi Dóra (2016), Tóth Emma (2016), Láng Lara (2016), Zombai Nati (2016), Patai Emma (2016), Lukics Linda (2016), Hanzel Karolina (2016), Molnár Gréta (2015), Nagy Lotti Dorina (2015), Rácz-Pálmai Dalma (2015)
- Ezüstérmes: Tömösváry Zorka (2016), Kondráth Léna (2016), Rácz-Pálmai Panka (2015)
B minősítő verseny
- Bronzérmes: Markovics Hanna (2015), Dobrovóczky Panna (2014)
IFBB Bakó-Sas Fitnesz Kaposvár KupaFotók: Muzslay Péter
Open kategória
- Aranyérmes: Szijártó Míra (2013), Kiss Zsófia (2009)
- 6. hely: Pető Luca (2011)
Elit acrobatic kategória
- Aranyérmes: Langer Léna (2017)
- Ezüstérmes: Ernst Anna (2010)
- Bronzérmes: Fodor Noémi (2012), Sovák Réka (2011)
Elit dance kategória
- Aranyérmes: Péterfi Anna (2012)
- Ezüstérmes: Tóth Anilla Netti (2011)
- Bronzérmes: Gáspár Bora (2010)
Start kategória
7-9 évesek
Aranyérmes: Aloha (Rózsa Szofi, Horváth Mira, Lassu Kamilla, Farkas Emma, Szakály Melina, Szatmári Norina)
10-12 évesek
- Aranyérmes: Barbiek (Hanzel Karolina, Tóth Emma, Patai Emma, Molnár Gréta, Terestyényi Dóra, Péterfi Katalin, Zombai Natali – 2017-2015), Riahna (Halász Dorottya, Dancsics Dorka, Domonkos Zoé – 2016-2014)
Ezüstérmes: Dancing (Bartal-Kovács Szofia, Balog Dóra, Nagy Lotti Dorina, Láng Lara – 2016-2015)
- Bronzérmes: Tike-tike (Lukics Linda, Rácz-Pálmai Panka, Rácz-Pálmai Dalma – 2017-2015), Replay (Kondráth Léna, Kiss Hanga Jázmin, Tömösváry Zorka – 2016-2015)
Dance csapatok
B kategória, duó, 10-12 évesek
- Ezüstérmes: Summer Beach (Erdélyi Olíva, Németh-Jó Aliz, Markovics Hanna, Dobrovoczky Panna, Rébay Lilien)
- 5. hely: Butterffly (Erdélyi Olívia, Németh-Jó Aliz)
Open duó
- Aranyérmes: Magic Ball (Kiss Zsófia, Gáspár Bora – 16+)
- Ezüstérmes: Carnevál (Tóth Anilla Netti, Sovák Réka – 13-15 évesek)
- Bronzérmes: Zara (Szijártó Mira, Pető Luca – 13-15 évesek)
Elit csapat
Aranyérmes: Magic in Egypt (Sovák Réka, Tóth Anilla Netti, Gáspár Bora, Fodor Noémi, Ernst Anna)
IFBB Fitness Challenge Magyar Bajnokság
- Aranyérmes: Végvári Tira (2017), Láng Lara (2016), Dobrovóczky Panna (2014), Fodor Noémi (2012), Tóth Anilla Netti (2011), Bali Luca (2009)
- Ezüstérmes: Langer Léna (2017), Gáspár Bora (2010), Kiss Zsófia (2009)
- Bronzérmes: Balog Dóra (2016), Molnár Gréta (2015), Péterfi Anna (2012), Sovák Réka (2011), Ernst Anna (2010)
- 4. hely: Péterfi Katalin (2017), Hanzel Karolina (2016)