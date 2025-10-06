Éremesőt ért a remek nyári felkészülés

A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói megmutatták, hogy remekül sikerült a nyári felkészülésük, hiszen a hazai rendezésű IFBB BSF Kaposvár Kupán, ugyanis a minősítő versenyeken 18 aranyérmet gyűjtöttek, míg dance kategóriában ötször állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Prukner-Sas Médea tanítványai az IFBB Gyermek Fitness Challenge Magyar Bajnokságon is kitettek magukért, hiszen hat bajnok bajnoki címet szereztek.

A Bakó-Sas Fitnesz SE versenyén közel négyszáz sportoló állt a zsűri elé

Fotó: Muzslay Péter

A kaposvári B akó-Sas Fitnesz SE eredményei

C Minősítő verseny

Aranyérmes: Szakály Melina (2019), Pétrfi Katalin (2017), Végvári Tíra (2017), Balog Dóra (2016), Bartal-Kovács Szofi (2016), Terestyényi Dóra (2016), Tóth Emma (2016), Láng Lara (2016), Zombai Nati (2016), Patai Emma (2016), Lukics Linda (2016), Hanzel Karolina (2016), Molnár Gréta (2015), Nagy Lotti Dorina (2015), Rácz-Pálmai Dalma (2015)

Ezüstérmes: Tömösváry Zorka (2016), Kondráth Léna (2016), Rácz-Pálmai Panka (2015)

B minősítő verseny