Hét kaposvári utazhat az Európa-bajnokságra

A mögöttünk hagyott hétvégén a mogyoródi Grosics Gyula Sportcsarnok adott az IFBB Gyermek Fitness Magyar Bajnokságnak, amely a magyar bajnoki címek mellett arról is hivatott dönteni, mely sportolók képviselhetik majd hazánkat az IFBB Gyermek Fitness Európa-bajnokságon. Így nem is csoda, hogy igen sokan álltak a szigorú szakmai zsűri elé, hogy a legjobbjukat nyújtva szerezzenek jegyet Varsóba, a kontinensbajnokság helyszínére. A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói egy remekül sikerült, hazai verseny után utaztak Mogyoródra, s teljes joggal bíztak abban, hogy a magyar bajnokság legalább annyira fényesen alakul számukra, mint a BSF Kaposvár Kupa.

A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolója, Sovák Réka is kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra

Fotó: Muzslay Péter

A kaposvári várakozásai nem voltak hiábavalók. Prukner-Sas Médea versenyzői igazolták, hogy az ország legjobbjai közé tartoznak, ezt pedig a Mogyoródon, egyéniben megszerzett húsz arany- tizenhárom ezüst- és öt bronzérem mellett az is alátámasztja, hogy hét sportoló kvalifikálta magát a november hetedike és tizedike között megrendezésre kerülő IFBB Gyermek Fitness Európa-bajnokságra. A kaposváriak közül, acrobatic fitness kategóriában Langer Léna, Fodor Noémi, Sovák Réka és Ernst Anna, míg dance fitness kategóriában Péterfi Anna, Tóth Anilla Netti és Gáspár Bora készülhet a lengyelországi Varsóban rendezett kontinensviadalra.

Sovák Réka Kaposvár után Mogyoródon is lenyűgözte a zsűrit

Fotó: Muzslay Péter

A Bakó-Sas Fitnesz SE eredményei

C kategória

Aranyérmes: Szakály Melina (2019) Péterfi Katalin (2017), Végvári Tíra (2017), Balog Dóra (2016), Terestyényi Dóra (2016), Tóth Emma (2016), Láng Lara (2016), Zombai Nati (2016), Patai Emma (2016), Hanzel Karolina (2016), Komlóssy Katalin (2015), Molnár Gréta (2015), Nagy Lotti Dorina (2015), Kiss Hanga Jázmin (2015), Nagy Laura (2014), Cser Flóra (2014).

Szakály Melina (2019) Péterfi Katalin (2017), Végvári Tíra (2017), Balog Dóra (2016), Terestyényi Dóra (2016), Tóth Emma (2016), Láng Lara (2016), Zombai Nati (2016), Patai Emma (2016), Hanzel Karolina (2016), Komlóssy Katalin (2015), Molnár Gréta (2015), Nagy Lotti Dorina (2015), Kiss Hanga Jázmin (2015), Nagy Laura (2014), Cser Flóra (2014). Ezüstérmes: Bartal-Kovács Szofia (2016), Tömösváry Zorka (2016), Kondráth Léna (2016), Lukics Linda (2016), Rácz-Pálmai Panka (2015), Rácz-Pálmai Dalma (2015),

B kategória

Bronzérmes: Markovics Hanna (2015)

Markovics Hanna (2015) 4. hely: Dobrovóczky Panna (2014)

Open kategória

Aranyérmes: Szijártó Míra (2013), Kiss Zsófia (2009)

Szijártó Míra (2013), Kiss Zsófia (2009) 4. hely: Pető Luca (2011)

Elit acrobatic kategória

Aranyérmes: Langer Léna (2017)

Langer Léna (2017) Ezüstérmes: Ernst Anna (2010)

Ernst Anna (2010) Bronzérmes: Fodor Noémi (2012), Sovák Réka (2011)

Elit dance kategória

Ezüstérmes: Péterfi Anna (2012)

Péterfi Anna (2012) 6. hely: Tóth Anilla Netti (2011)

Tóth Anilla Netti (2011) 5. hely: Gáspár Bora (2010)

Start kategória

7-9 évesek

Aranyérmes: Aloha (Rózsa Szofi, Horváth Mira, Lassu Kamilla, Szakály Melina, Szatmári Norina)