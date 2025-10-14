44 perce
Hét kaposvári utazhat az Európa-bajnokságra
A mogyoródi IFBB Gyermek Fitness Magyar Bajnokságon is remekeltek a kaposvári sportolók. A Bakó-Sas Fitnesz SE versenyzői hat magyar bajnoki címet szereztek, s heten kvalifikálták magukat az Európa-bajnokságra.
A mögöttünk hagyott hétvégén a mogyoródi Grosics Gyula Sportcsarnok adott az IFBB Gyermek Fitness Magyar Bajnokságnak, amely a magyar bajnoki címek mellett arról is hivatott dönteni, mely sportolók képviselhetik majd hazánkat az IFBB Gyermek Fitness Európa-bajnokságon. Így nem is csoda, hogy igen sokan álltak a szigorú szakmai zsűri elé, hogy a legjobbjukat nyújtva szerezzenek jegyet Varsóba, a kontinensbajnokság helyszínére. A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói egy remekül sikerült, hazai verseny után utaztak Mogyoródra, s teljes joggal bíztak abban, hogy a magyar bajnokság legalább annyira fényesen alakul számukra, mint a BSF Kaposvár Kupa.
A kaposvári várakozásai nem voltak hiábavalók. Prukner-Sas Médea versenyzői igazolták, hogy az ország legjobbjai közé tartoznak, ezt pedig a Mogyoródon, egyéniben megszerzett húsz arany- tizenhárom ezüst- és öt bronzérem mellett az is alátámasztja, hogy hét sportoló kvalifikálta magát a november hetedike és tizedike között megrendezésre kerülő IFBB Gyermek Fitness Európa-bajnokságra. A kaposváriak közül, acrobatic fitness kategóriában Langer Léna, Fodor Noémi, Sovák Réka és Ernst Anna, míg dance fitness kategóriában Péterfi Anna, Tóth Anilla Netti és Gáspár Bora készülhet a lengyelországi Varsóban rendezett kontinensviadalra.
A Bakó-Sas Fitnesz SE eredményei
C kategória
- Aranyérmes: Szakály Melina (2019) Péterfi Katalin (2017), Végvári Tíra (2017), Balog Dóra (2016), Terestyényi Dóra (2016), Tóth Emma (2016), Láng Lara (2016), Zombai Nati (2016), Patai Emma (2016), Hanzel Karolina (2016), Komlóssy Katalin (2015), Molnár Gréta (2015), Nagy Lotti Dorina (2015), Kiss Hanga Jázmin (2015), Nagy Laura (2014), Cser Flóra (2014).
- Ezüstérmes: Bartal-Kovács Szofia (2016), Tömösváry Zorka (2016), Kondráth Léna (2016), Lukics Linda (2016), Rácz-Pálmai Panka (2015), Rácz-Pálmai Dalma (2015),
B kategória
- Bronzérmes: Markovics Hanna (2015)
- 4. hely: Dobrovóczky Panna (2014)
Open kategória
- Aranyérmes: Szijártó Míra (2013), Kiss Zsófia (2009)
- 4. hely: Pető Luca (2011)
Elit acrobatic kategória
- Aranyérmes: Langer Léna (2017)
- Ezüstérmes: Ernst Anna (2010)
- Bronzérmes: Fodor Noémi (2012), Sovák Réka (2011)
Elit dance kategória
- Ezüstérmes: Péterfi Anna (2012)
- 6. hely: Tóth Anilla Netti (2011)
- 5. hely: Gáspár Bora (2010)
Start kategória
7-9 évesek
Aranyérmes: Aloha (Rózsa Szofi, Horváth Mira, Lassu Kamilla, Szakály Melina, Szatmári Norina)
10-12 évesek
- Aranyérmes: Dancing (2016-2015 Bartal-Kovács Szofia, Balog Dóra, Nagy Lotti Dorina, Láng Lara)
- Ezüstérmes: Barbiek (2017-2015 Hanzel Karolina, Tóth Emma, Patai Emma, Molnár Gréta, Terestyényi Dóra, Péterfi Katalin, Zombai Natali), Riahna (2016-2014 6 Halász Dorottya, Dancsics Dorka, Domonkos Zoé)
- Bronzérmes: Replay (2016-2015 Kondráth Léna, Kiss Hanga Jázmin, Tömösváry Zorka)
- 4. hely: Tike-tike (2017-2015 Lukics Linda, Rácz-Pálmai Panka, Rácz-Pálmai Dalma)
Dance Csapatok, B kategória, duók
10-12 évesek
- Ezüstérmes: Summer Beach (Erdélyi Olíva, Németh-Jó Aliz, Markovics Hanna, Dobrovoczky Panna,Rébay Lilien)
- 4. hely: Butterffly (fő Erdélyi Olívia, Németh-Jó Aliz)
Open kategória, duók
13-15 évesek
- Aranyérmes: Carnevál (Tóth Anilla Netti, Sovák Réka)
- Bronzérmes: Zara (SzijártóMira, Pető Luca)
16+
Ezüstérmes: Magic ball (Kiss Zsófia, Gáspár Bora)
Elit csapat
Ezüstérmes: Magic in Egypt (Sovák Réka, Tóth Anilla Netti, Gáspár Bora, Fodor Noémi, Ernst Anna)