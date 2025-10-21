Európa-bajnoki címért vetélkednek a Balatonon a gyors katamaránokkal

A nagy sebességű katamaránok kontinensviadala az olimpiai utánpótlás-nevelés egyik legfontosabb eseménye – adták hírül a szervezők. – A balatoni vitorlázás egyik kiemelt versenyén mutatkozhatnak be a nemzetközi közönség előtt a következő generáció magyar és európai tehetségei.

Javában zajlanak a próbafutamok az éles versenyek előtt. A balatoni vitorlázás egyik legjelentősebb viadala következik

Fotó: Cserta Gabor

Október 21-én vette kezdetét a Nacra 15 katamarán Európa-bajnokság Balatonföldváron, a Spartacus Vitorlás Egylet rendezésében, a Magyar Vitorlás Szövetség közreműködésével és a HM Sportért Felelős Államtitkárság támogatásával. A keddi programban szerepel a practice race, vagyis a próbafutam, valamint a hivatalos megnyitó ünnepség is.

A verseny előkészületei már az elmúlt napokban megkezdődtek: október 19-én és 20-án zajlott a csapatok érkezése, regisztrációja és a felszerelések felmérése. A tizennyolc futamosra tervezett Európa-bajnokság hivatalos versenyei október 22. és 26. között zajlanak a Balatonföldvártól nyugatra eső vízterületen.

A Nacra 15 hajóosztály a jövő olimpiai katamarán versenyzőinek utánpótlását jelenti, hiszen a következő hajóosztály, a Nacra 17 foiler 2016 óta szerepel az olimpián. A 4,7 méter hosszú, 150 kilogrammos hajó ívelt uszonyainak köszönhetően képes részben kiemelkedni a vízből, és akár 20 csomós sebességgel is száguldhat. A kétfős legénységtől egyenrangú szellemi és fizikai felkészültséget igénylő katamarán különösen népszerű a fiatal vitorlázók körében.

A kontinensviadalon hét nemzet negyvenegy párosa méri össze tudását, köztük a legnagyobb létszámban induló magyar csapat. A hazai mezőnyből kiemelt figyelem övezi a magyar bajnok Dávoti Gréta – Moore Liam (Balatonfüredi YC–Hajógyár SE) kettőst, valamint az ezüstérmes Boldizsár Balázs – Pónácz Liza (Hajógyár SE) és a bronzérmes Litkey Sámson – Dardenne Naia (Pöff SE) párosokat.

A kontinensviadalon hét nemzet negyvenegy párosa méri össze tudását

– Ez a verseny fontos mérföldkő a magyar olimpiai utánpótlás vitorlázás szempontjából – mondta Nagy R. Attila, a Magyar Nacra 15 osztály vezetője, a Nemzetközi Nacra 15 Osztály elnökségi tagja. – Nagyon örülünk, hogy sikerült elnyernünk az Európa-bajnokság rendezési jogát, és izgatottan várjuk a következő napokat. Magyarország mindig jó házigazdája a nemzetközi sporteseményeknek, a Spartacus Vitorlás Egylet pedig már számtalanszor bizonyította, hogy kiváló vendéglátó és magas színvonalú versenyrendező. Minden adott egy sikeres és emlékezetes Európa-bajnoksághoz.