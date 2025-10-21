október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vitorlázás

1 órája

Európa-bajnoki címért vetélkednek a Balatonon a gyors katamaránokkal

Címkék#Balatonföldvár#hajóosztály#olimpiai#Hajógyár SE#Nacra 15#katamarán#Európa#bajnokság#kontinensviadal#Spartacus Vitorlás Egylet

Kedden megkezdődött a Nacra 15 Európa-bajnokság. A balatoni vitorlázás egyik kiemelt sporteseményének a Spartacus VE telepe ad otthont. A balatonföldvári viadalon nemzetközi mezőny küzd a minél jobb helyezésekért.

Sonline.hu

A nagy sebességű katamaránok kontinensviadala az olimpiai utánpótlás-nevelés egyik legfontosabb eseménye – adták hírül a szervezők. – A balatoni vitorlázás egyik kiemelt versenyén mutatkozhatnak be a nemzetközi közönség előtt a következő generáció magyar és európai tehetségei.

balatoni vitorlázás
Javában zajlanak a próbafutamok az éles versenyek előtt. A balatoni vitorlázás egyik legjelentősebb viadala következik 
Fotó: Cserta Gabor

A balatoni vitorlázás egyik jelentős versenye az idei Nacra 15 Európa-bajnokság

Október 21-én vette kezdetét a Nacra 15 katamarán Európa-bajnokság Balatonföldváron, a Spartacus Vitorlás Egylet rendezésében, a Magyar Vitorlás Szövetség közreműködésével és a HM Sportért Felelős Államtitkárság támogatásával. A keddi programban szerepel a practice race, vagyis a próbafutam, valamint a hivatalos megnyitó ünnepség is.

A verseny előkészületei már az elmúlt napokban megkezdődtek: október 19-én és 20-án zajlott a csapatok érkezése, regisztrációja és a felszerelések felmérése. A tizennyolc futamosra tervezett Európa-bajnokság hivatalos versenyei október 22. és 26. között zajlanak a Balatonföldvártól nyugatra eső vízterületen.

A Nacra 15 hajóosztály a jövő olimpiai katamarán versenyzőinek utánpótlását jelenti, hiszen a következő hajóosztály, a Nacra 17 foiler 2016 óta szerepel az olimpián. A 4,7 méter hosszú, 150 kilogrammos hajó ívelt uszonyainak köszönhetően képes részben kiemelkedni a vízből, és akár 20 csomós sebességgel is száguldhat. A kétfős legénységtől egyenrangú szellemi és fizikai felkészültséget igénylő katamarán különösen népszerű a fiatal vitorlázók körében.

A balatoni vitorlázás egyik jelentős versenye az idei Nacra 15 Európa-bajnokság
Fotó: Cserta Gabor

A kontinensviadalon hét nemzet negyvenegy párosa méri össze tudását, köztük a legnagyobb létszámban induló magyar csapat. A hazai mezőnyből kiemelt figyelem övezi a magyar bajnok Dávoti Gréta – Moore Liam (Balatonfüredi YC–Hajógyár SE) kettőst, valamint az ezüstérmes Boldizsár Balázs – Pónácz Liza (Hajógyár SE) és a bronzérmes Litkey Sámson – Dardenne Naia (Pöff SE) párosokat.

A kontinensviadalon hét nemzet negyvenegy párosa méri össze tudását
Fotó: Cserta Gabor

– Ez a verseny fontos mérföldkő a magyar olimpiai utánpótlás vitorlázás szempontjából – mondta Nagy R. Attila, a Magyar Nacra 15 osztály vezetője, a Nemzetközi Nacra 15 Osztály elnökségi tagja. – Nagyon örülünk, hogy sikerült elnyernünk az Európa-bajnokság rendezési jogát, és izgatottan várjuk a következő napokat. Magyarország mindig jó házigazdája a nemzetközi sporteseményeknek, a Spartacus Vitorlás Egylet pedig már számtalanszor bizonyította, hogy kiváló vendéglátó és magas színvonalú versenyrendező. Minden adott egy sikeres és emlékezetes Európa-bajnoksághoz.

A záróünnepség és díjkiosztó október 26-án, vasárnap lesz Balatonföldváron, ahol a magyar szurkolók remélhetőleg hazai sikereket is ünnepelhetnek majd. A meteorológiai előrejelzések szerint a hűvös őszi napok ellenére minden versenynapon megfelelő szél várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu