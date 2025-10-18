Az Érd ellen szerezné meg harmadik győzelmét a Lelle

A labdarúgó NB III. Dél-Nyugati csoportjának 12. fordulójában a Balatonlelle SE hazai pályán fogadja a Érdi VSE együttesét. Hegedűs Gyula tanítványai legutóbb a Böde Dánielt is soraiban tudó Paksi FC II. ellen szenvedtek vereséget, így most mindenképpen javítani szeretnének hazai közönség előtt.

A Balatonlelle SE utoljára a hetedik fordulóban szerezte meg a három pontot Fotó: Lang Róbert

Hazai pályán bizonyítana a Balatonlelle SE együttese

A lelleiek hetek óta a kiesőzóna határán egyensúlyoznak, és minden forduló élet-halál harcnak számít számukra. A csapat mérlege eddig 2 győzelem, 2 döntetlen és 7 vereség, így egy újabb sikerrel nemcsak pontokat, hanem önbizalmat is gyűjthetnének a folytatásra.

Az ellenfél Érdi VSE stabil középcsapatként érkezik a Balaton partjára: jelenleg a 10. helyet foglalja el a bajnoki tabellán, 15 ponttal a neve mellett. Az érdiek formája hullámzó, 4 győzelmük mellett 3 döntetlen és 4 vereség a mérlegük, így kiszámíthatatlan összecsapás várható.

A két gárda között hét pont a különbség, ami azt jelenti, hogy egy győzelemmel a Balatonlelle komoly lépést tehetne a bennmaradásért folytatott küzdelemben. A lellei szurkolók abban bíznak, hogy ezúttal a támadósor is hatékonyabb lesz, és a csapat végre pontokat tud szerezni hazai pályán.

A találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik a Balatonlelle SE sporttelepén, ahol a cél egyértelmű: újabb lépés a biztonságot jelentő középmezőny felé.

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella