Bátran futballozott, mégis pont nélkül maradt a Lelle

Az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 11. fordulójában a Greenplan Balatonlelle SE tisztességgel helytállt a rutinos Paksi FC II. otthonában, noha pontot végül nem sikerült szerezniük. A találkozót a hazaiak 1–0-ra nyerték, a győztes gólt a hajrában a Paks első csapatából visszajátszó Szabó János szerezte a 86. percben.

Az NB I. tavalyi gólkirálya Böde Dániel (zöldben) is pályára lépett a Balatonlelle SE ellen Fotó: Molnár Gyula

A Balatonlelle SE hajszálnyira volt a pontszerzéstől

A lellei csapat becsülettel küzdött, és sokáig remekül tartotta magát a paksiak ellen, akik soraiban a korábbi válogatott Böde Dániel is pályára lépett – nem mellesleg az NB I. előző idényének gólkirálya. A tapasztalt támadó vezérletével a tolnaiak végig nyomás alatt tartották a vendégvédelmet, ám Hegedűs Gyula tanítványai szervezetten, fegyelmezetten futballoztak.

A végjátékban azonban a minőség döntött: Szabó gólja három pontot ért a Paksnak.