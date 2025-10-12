október 12., vasárnap

Labdarúgás

Bátran futballozott, mégis pont nélkül maradt a Lelle

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 11. fordulójában a Greenplan Balatonlelle SE nagy küzdelemben maradt alul a Paksi FC II. ellen. A Balatonlelle SE a hajráig tartotta magát, ám Szabó János gólja végül a hazaiak sikerét jelentette.

Nagy Domokos

Az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 11. fordulójában a Greenplan Balatonlelle SE tisztességgel helytállt a rutinos Paksi FC II. otthonában, noha pontot végül nem sikerült szerezniük. A találkozót a hazaiak 1–0-ra nyerték, a győztes gólt a hajrában a Paks első csapatából visszajátszó Szabó János szerezte a 86. percben.

Böde Dániel is visszajátszott a Balatonlelle SE ellen
Az NB I. tavalyi gólkirálya Böde Dániel (zöldben) is pályára lépett a Balatonlelle SE ellen Fotó: Molnár Gyula

A Balatonlelle SE hajszálnyira volt a pontszerzéstől

A lellei csapat becsülettel küzdött, és sokáig remekül tartotta magát a paksiak ellen, akik soraiban a korábbi válogatott Böde Dániel is pályára lépett – nem mellesleg az NB I. előző idényének gólkirálya. A tapasztalt támadó vezérletével a tolnaiak végig nyomás alatt tartották a vendégvédelmet, ám Hegedűs Gyula tanítványai szervezetten, fegyelmezetten futballoztak.

A végjátékban azonban a minőség döntött: Szabó gólja három pontot ért a Paksnak.

PFC II. fogadta a Balatonlelle labdarúgó csapatát

Fotók: Molnár Gyula


NB III. Dél-Nyugati csoport, 11. forduló

Paksi FC II.–Greenplan Balatonlelle SE 1–0 (0–0)

Paksi FC Stadion, Vezette: Erni E. (Havasi-Németh K., Kovács Á.)

Paksi FC II.: Gyetván M.–Babos B. (Verbulecz B., a szünetben), Köllő K., Szekszárdi M., Böde D., Éger Zs., Palóka D. (Turi Cs., a 68. percben), Galambos J. (Perczel Á., a 90. percben), Juhász B. (Holka B., a szünetben), Tóth K., Szabó J. Vezetőedző: Kindl István.

Greenplan Balatonlelle SE: Bonnyai M.–Bán G. (Kovács K., a 69. percben), Hrabovszki Z. (Fazekas Á., a 87. percben), Körmendy K., Orsós T. (Bereczki K., a szünetben), Borbély Á., Nyitrai B., Molnár K. (Barczi L., a 83. percben), Sipaki P., Posza K., Kelemen K. Vezetőedző: Hegedűs Gyula
Gólszerző: Szabó J. (a 86. percben)

 

