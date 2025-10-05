október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A hajrában úszott el a lellei győzelem

Címkék#Balatonlellei SE Sporttelep#Pénzügyőr SE#Greenplan Balatonlelle SE

Bár a három pont elmaradt, a csapat fejlődése egyértelműen látszik. A Balatonlelle SE a hétvégén is kitartó, fegyelmezett futballt mutatott be hazai pályán.

Nagy Domokos

A Greenplan Balatonlelle SE és a Pénzügyőr SE küzdelmes, hajtós mérkőzésen osztozott meg a pontokon. A hazaiak az 51. percben Posza Krisztián találatával kerültek előnybe, sokáig úgy tűnt, meg is tarthatják a vezetést. A fővárosi együttes azonban nem adta fel: Szabó László a hajrában egyenlített, megmentve csapatának az egyik pontot. A lellei gárda ezúttal is szervezetten futballozott, de a győzelemhez hiányzott egy kis szerencse a végjátékban.

A Balatonlelle SE egyre jobb formába lendül
Felvette az NB III ritmusát a Balatonlelle SE Fotó: Lang Róbert

NB III. Dél-Nyugati csoport, 10. forduló.

Greenplan Balatonlelle SE–Pénzügyőr SE 1–1 (0–0)

Balatonlellei SE Sporttelep, Vezette: Dominkó J. (Szabados D., Jakab B.)

Greenplan Balatonlelle SE: Bonnyai – Tóth D. (Molnár K., a szünetben), Bán G. (Hibjan A., a 81. percben), Hrabovszki Z., Körmendy K., Orsós T. (Bereczki K., a 81. percben), Borbély Á., Nyitrai B., Sipaki P., Posza K., Kelemen K. Vezetőedző: Hegedűs Gyula.

Pénzügyőr SE: Steer B. – Szabó L., Földi D., Megyeri M. (Melovics M., a 85. percben), Molnár M. (Vörös P., a 62. percben), Labát K., Szücs D., Grabant B. (Csoma-László B., a 62. percben), Tóth K., Kokas M. Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerzők: Posza K. (az 51. percben), illetve Szabó L. (a 86. percben).

Az NB III Dél-Nyugati csoport tabellája

# Csapat Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott Kapott GK Pont
1FC Nagykanizsa108112071325
2Ferencvárosi TC II.108022591624
3Kaposvári Rákóczi FC107122113822
4MTK Budapest II.1070333122121
5Dunaújváros FC105502281420
6PMFC105322061418
7Planet Home Majosi SE105232617917
8Szekszárdi UFC105141623-716
9Iváncsa KSE104241615114
10Érdi VSE10334109112
11Paksi FC II.103071022-129
12PTE-PEAC102261420-68
13Greenplan Balatonlelle SE10226624-188
14Pénzügyőr SE10127818-105
15BFC Siófok10118526-214
16Dombóvári FC100371033-233

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu