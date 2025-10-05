A hajrában úszott el a lellei győzelem

A Greenplan Balatonlelle SE és a Pénzügyőr SE küzdelmes, hajtós mérkőzésen osztozott meg a pontokon. A hazaiak az 51. percben Posza Krisztián találatával kerültek előnybe, sokáig úgy tűnt, meg is tarthatják a vezetést. A fővárosi együttes azonban nem adta fel: Szabó László a hajrában egyenlített, megmentve csapatának az egyik pontot. A lellei gárda ezúttal is szervezetten futballozott, de a győzelemhez hiányzott egy kis szerencse a végjátékban.

Felvette az NB III ritmusát a Balatonlelle SE Fotó: Lang Róbert

NB III. Dél-Nyugati csoport, 10. forduló.

Greenplan Balatonlelle SE–Pénzügyőr SE 1–1 (0–0)

Balatonlellei SE Sporttelep, Vezette: Dominkó J. (Szabados D., Jakab B.)

Greenplan Balatonlelle SE: Bonnyai – Tóth D. (Molnár K., a szünetben), Bán G. (Hibjan A., a 81. percben), Hrabovszki Z., Körmendy K., Orsós T. (Bereczki K., a 81. percben), Borbély Á., Nyitrai B., Sipaki P., Posza K., Kelemen K. Vezetőedző: Hegedűs Gyula.

Pénzügyőr SE: Steer B. – Szabó L., Földi D., Megyeri M. (Melovics M., a 85. percben), Molnár M. (Vörös P., a 62. percben), Labát K., Szücs D., Grabant B. (Csoma-László B., a 62. percben), Tóth K., Kokas M. Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerzők: Posza K. (az 51. percben), illetve Szabó L. (a 86. percben).

Az NB III Dél-Nyugati csoport tabellája