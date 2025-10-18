október 18., szombat

Labdarúgás

59 perce

Az Érd ellen szerezné meg harmadik győzelmét a Lelle

Fontos mérkőzés vár a Balaton-parti csapatra a hétvégén. A Balatonlelle SE-nek a bennmaradásért vívott harcban minden pontra szüksége van.

Nagy Domokos

A labdarúgó NB III. Dél-Nyugati csoportjának 12. fordulójában a Balatonlelle SE hazai pályán fogadja a Érdi VSE együttesét. Hegedűs Gyula tanítványai legutóbb a Böde Dánielt is soraiban tudó Paksi FC II. ellen szenvedtek vereséget, így most mindenképpen javítani szeretnének hazai közönség előtt.

A Balatonlelle SE nagyon készül az Érdi VSE ellen
A Balatonlelle SE utoljára a hetedik fordulóban szerezte meg a három pontot Fotó: Lang Róbert

Hazai pályán bizonyítana a Balatonlelle SE együttese

A lelleiek hetek óta a kiesőzóna határán egyensúlyoznak, és minden forduló élet-halál harcnak számít számukra. A csapat mérlege eddig 2 győzelem, 2 döntetlen és 7 vereség, így egy újabb sikerrel nemcsak pontokat, hanem önbizalmat is gyűjthetnének a folytatásra.

Az ellenfél Érdi VSE stabil középcsapatként érkezik a Balaton partjára: jelenleg a 10. helyet foglalja el a bajnoki tabellán, 15 ponttal a neve mellett. Az érdiek formája hullámzó, 4 győzelmük mellett 3 döntetlen és 4 vereség a mérlegük, így kiszámíthatatlan összecsapás várható.

A két gárda között hét pont a különbség, ami azt jelenti, hogy egy győzelemmel a Balatonlelle komoly lépést tehetne a bennmaradásért folytatott küzdelemben. A lellei szurkolók abban bíznak, hogy ezúttal a támadósor is hatékonyabb lesz, és a csapat végre pontokat tud szerezni hazai pályán.

A találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik a Balatonlelle SE sporttelepén, ahol a cél egyértelmű: újabb lépés a biztonságot jelentő középmezőny felé.

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella

H. Csapat M Gy D V LG KG GK P
1.Ferencvárosi TC II.118122610+1625
2.FC Nagykanizsa118122112+925
3.Kaposvári Rákóczi FC117222214+823
4.Dunaújváros FC11650248+1623
5.MTK Budapest II.117043414+2021
6.PMFC11632246+1821
7.Planet Home Majosi SE115242619+717
8.Iváncsa KSE115242016+417
9.Szekszárdi UFC115151627-1116
10.Érdi VSE114341510+515
11.Paksi FC II.114071122-1112
12.PTE-PEAC113262126-511
13.Greenplan Balatonlelle SE11227625-198
14.BFC Siófok11218727-207
15.Pénzügyőr SE11128920-115
16.Dombóvári FC110381137-263

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
