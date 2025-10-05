Egyetlen gól döntött a siófoki rangadón

A BFC Siófok nagy küzdelemben maradt alul hazai pályán a Ferencvárosi TC II. ellen. A találkozó egyetlen gólját Vén Ádám szerezte az 54. percben. A siófokiak mindent megtettek az egyenlítésért, de a FTC II. jól védekezett és nem adott esélyt az egyenlítésre. Az FTC II. így elvitte a három pontot a Balaton déli partjáról, és a Nagykanizsa mögött a tabella második helyén áll.

A BFC Siófok nagyot küzdött a 10. fordulóban az FTC II. ellen

Fotó: fradi.hu

NB III. Dél-Nyugati csoport 10. forduló

BFC Siófok–Ferencvárosi TC II. 0–1 (0–0)

Siófok Városi Stadion, Vezette: Juhász B. (Turi M., Németh B.)

BFC Siófok: Hoffman A. – Herman O., Németh J., Gruber Á., Horváth G., Polényi G., Papp M., Toghia P. (Szenczi B., a 72. percben), Rácz D., Nimsz Á. (Németh B., a 83. percben), Fiáth B. Vezetőedző: Mészáros József

Ferencvárosi TC II.: Ulviczki B. – Komáromi B., Vén Á., Kokovai Cs., Lukács L. (Tóth M., a szünetben), Birkás G. (Berényi E., a szünetben), Serdiukov O. (Knáb Zs., a 75. percben), Vén B., Varga Z., Takács Á., Gólik B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Vén Á. (az 54. percben)

Az NB III Dél-Nyugati csoport tabellája