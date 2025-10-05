október 5., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Egyetlen gól döntött a siófoki rangadón

Címkék#Ferencvárosi TC II#Siófok Városi Stadion#Herman O#NB III#BFC Siófok

A siófokiak ezúttal végre jól futballoztak, de a hatékonyság döntött a pályán. A BFC Siófok megmutatta, hogy képes felvenni a versenyt az élmezőnnyel.

Nagy Domokos

A BFC Siófok nagy küzdelemben maradt alul hazai pályán a Ferencvárosi TC II. ellen. A találkozó egyetlen gólját Vén Ádám szerezte az 54. percben. A siófokiak mindent megtettek az egyenlítésért, de a FTC II. jól védekezett és nem adott esélyt az egyenlítésre. Az FTC II. így elvitte a három pontot a Balaton déli partjáról, és a Nagykanizsa mögött a tabella második helyén áll.

Nagyot küzdöttek a BFC Siófok játékosai
A BFC Siófok nagyot küzdött a 10. fordulóban az FTC II. ellen 
Fotó: fradi.hu

NB III. Dél-Nyugati csoport 10. forduló

BFC Siófok–Ferencvárosi TC II. 0–1 (0–0)

Siófok Városi Stadion, Vezette: Juhász B. (Turi M., Németh B.)
BFC Siófok: Hoffman A. – Herman O., Németh J., Gruber Á., Horváth G., Polényi G., Papp M., Toghia P. (Szenczi B., a 72. percben), Rácz D., Nimsz Á. (Németh B., a 83. percben), Fiáth B. Vezetőedző: Mészáros József
Ferencvárosi TC II.: Ulviczki B. – Komáromi B., Vén Á., Kokovai Cs., Lukács L. (Tóth M., a szünetben), Birkás G. (Berényi E., a szünetben), Serdiukov O. (Knáb Zs., a 75. percben), Vén B., Varga Z., Takács Á., Gólik B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Vén Á. (az 54. percben)

Az NB III Dél-Nyugati csoport tabellája

# Csapat Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott Kapott GK Pont
1FC Nagykanizsa108112071325
2Ferencvárosi TC II.108022591624
3Kaposvári Rákóczi FC107122113822
4MTK Budapest II.1070333122121
5Dunaújváros FC105502281420
6PMFC105322061418
7Planet Home Majosi SE105232617917
8Szekszárdi UFC105141623-716
9Iváncsa KSE104241615114
10Érdi VSE10334109112
11Paksi FC II.103071022-129
12PTE-PEAC102261420-68
13Greenplan Balatonlelle SE10226624-188
14Pénzügyőr SE10127818-105
15BFC Siófok10118526-214
16Dombóvári FC100371033-233

 

