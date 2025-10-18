október 18., szombat

Labdarúgás

1 órája

Hazai pályán folytatná a felzárkózást a BFC Siófok

Hét mérkőzéses nyeretlenségi sorozatot zárt le az előző fordulóban a siófoki gárda. A BFC Siófok a siker lendületével fogadja a Paksi FC II. csapatát, és újabb pontokkal menekülne a kiesőzónából.

Nagy Domokos

A labdarúgó NB III. Dél-Nyugati csoportjának 12. fordulójában Mészáros József együttese hazai közönség előtt lép pályára. A BFC Siófok vasárnap 13 órától a Paksi FC II. gárdáját fogadja a Siófok Városi Stadionban. A balatoniak a legutóbbi fordulóban végre megtörték a rossz sorozatot: hét mérkőzés után újra győzelmet ünnepelhettek, ami önbizalmat adhat a folytatásra. A siker azonban csak az első lépés volt a kilábalás felé, hiszen a BFC Siófok továbbra is a kiesőzónában tanyázik. A csapat eddig 2 győzelmet, 1 döntetlent és 8 vereséget könyvelhetett el, így minden pont aranyat érhet a hátralévő őszi fordulókban.

A BFC Siófok hosszú nyeretlenségi szériát tört meg az előző fordulóban
A hétvégén is győzelemre készül a siófoki gárda Fotó: BFC Siófok

Elmozdulna a kiesőzónából a BFC Siófok

A vendég Paksi FC II. stabilabb formát mutatott, ám messze nem verhetetlen. Az atomvárosiak jelenleg a 11. helyen állnak a tabellán, 12 ponttal – négy győzelmük mellett hét vereség szerepel a nevük mellett. A két csapat között mindössze öt pont a különbség, így egy hazai győzelemmel a Siófok komoly lépést tehetne a felzárkózás felé.

A vasárnapi összecsapás kulcsa a szervezettség és a fegyelmezett védekezés lehet, hiszen mindkét csapat számára nagy a tét.

 

