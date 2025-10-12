október 12., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Megtörte nyeretlenségi sorozatát a BFC Siófok

Címkék#NB III Dél-Nyugati csoport#Mervó B#NAV Pasaréti úti sporttelep#NB III#Pénzügyőr SE#BFC Siófok

Az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 11. fordulójában Mészáros József együttese hét mérkőzés után győzött újra, miután 2–1-re diadalmaskodott a Pénzügyőr SE vendégeként. A BFC Siófok így megelőzte riválisát a kiesőzónában.

Nagy Domokos
Megtörte nyeretlenségi sorozatát a BFC Siófok

A találkozó fordulatosan alakult: a második félidőben Mervó Bence góljával szerzett vezetést a BFC Siófok, majd a hajrában egy öngóllal növelte az előnyt. Bár a fővárosiak a hosszabbításban szépítettek, ez már nem befolyásolta a végeredményt. A sikernek köszönhetően a siófokiak elmozdultak a tabella utolsó előtti helyéről, és megelőzték a Pénzügyőrt, ám továbbra is a kiesőzónában tartózkodnak.

Hét meccs után újra győzött a BFC Siófok
Újra győzelemnek örülhetett a csapatkapitány Horváth Attila és a BFC Siófok csapata Fotó: Muzslay Péter

Érdekesség, hogy közvetlenül előttük a másik somogyi balatonparti gárda, a Balatonlelle SE áll, így a következő hetekben akár somogyi „élet-halál harc” is kialakulhat a bentmaradásért.

NB III. Dél-Nyugati csoport, 11. forduló

Pénzügyőr SE–BFC Siófok 1–2 (0–0)

Budapest, NAV Pasaréti úti sporttelep Vezette: Sipos K. (Vrbovszki P., Mózsa Á.)

Pénzügyőr SE: Dulka Z.–Szabó L., Földi D., Labát K., Szücs D., Grabant B. (Steer B., a 68. percben), Tóth K., Simon A. (Soós D., a 61. percben), Vörös P. (Molnár M., a 61. percben), Kokas M. (Porkoláb K., az 58. percben), Molnár M.

BFC Siófok: Hoffman A.–Herman O. (Pintér B., a 61. percben), Horváth A., Gruber Á. (Németh B., a 93. percben), Horváth G., Polényi G., Papp M., Toghia P. (Mervó B., a szünetben), Rácz D., Nimsz Á. (Szenczi B., a 61. percben), Fiáth B. (Németh J., a 94. percben). Vezetőedző: Mészáros József.

Gólszerzők: Szücs D. (öngól, a 82. percben), Molnár M. (a 95. percben), illetve Mervó B. (a 72. percben).

 

