Vitorlázás

A Balatonon is egyeduralkodó a világklasszis vitorlázó duó

Mondhatni idén is papírforma eredménnyel zárult a vitorlázók repülőhollandi magyar bajnoksága. A balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet duója, a Majthényi Szabolcs, Domokos András páros tizennégyszeres világbajnokként veretlenül nyerte meg a versenyt, melyen borultak a hajók az erős szélben.

Balatonföldváron, a Spartacus VE vitorlás telepén rendezték meg a Repülőhollandi, a Flaar 18 országos bajnokságot. A csillaghajók és az F18-as katamaránok hajósai pedig flottabajnokságon vetélkedtek. Az erős szélben előfordult, hogy borultak a hajók és árboc is tört az erős szélben.

Borultak a hajók
A világklasszis páros a dobogó tetején. A változatos időjárási körülmények közt rendezett viadalon borultak a hajók a Balatonon Fotó: SVE

Borultak a hajók és a katamaránok az árbocot törő szélben

– A verseny során minden arcát megmutatta a Balaton a résztvevőknek, az első napi erős szelet, a forgolódó keleti, majd teljes szélcsend követte, így az F18-asoknak hat, a többi hajóosztálynak öt futam alapján hirdettek végeredményt – adott helyzetképet a körülményekről beszámoló Visy László, a Spartacus Vitorlás Egylet sajtófelelőse. – A nyitónap első két futamán 12-18 csomós keleti fújt, a harmadik menetre viszont határozottan délkeletire fordult, emiatt a hollandisok harmadik futamát félbe is kellett szakítani. Új pályát raktak erre a szélre, de mire minden kész lett, visszaállt az eredeti irány... Végül sikerült minden hajóosztálynak a kiírt három futam, végig erős szélben. Sok volt a havária. Borultak a Flaarok, a katamaránok, egy hollandi az árbocát törte, két Csillaghajó árboc is verettörés után vált használhatatlanná.
Másnap a keleti szélben szép versenyt futottak, de a ráindítás után a szél befordult és leállt, félbe kellett szakítani ezt a futamot. Végül délután négykor sikerült elindítani a nap második sikeres versenyét, addig az Erdélyi Béla vezette rendezőség kénytelen volt még egy futamot félbeszakítani kilencven fokos szélforduló miatt, illetve még kétszer raktak ki más-más szélirányra pályát, de a szél nem segített, egyszer még a rajtok előtt, egyszer meg rajteljárás közben fordult akkorát, hogy nem lehetett volna reális versenyt futni. Vasárnap aztán kiderült, érdemes volt előző nap sokáig a vízen várakozni és megvárni a napközben északkelet és délkelet közt csapkodó szél késő délutáni törvényszerű stabilizálódását. Már reggel látszott, amit a meteorológusok is jeleztek: nem lesz versenyzésre alkalmas szél. Végül a hajók elpakolásáé és a díjkiosztóké lett a főszerep.
A repülőhollandi hajóosztályban öt nemzet 21 egysége indult. 
– Abszolútban és a magyar bajnoki versenyben is a tizennégyszeres világbajnok Majthényi Szabolcs és Domokos András (SVE) nyert, sok esélyt nem adtak az ellenfeleknek, ugyanis minden futamban az első helyen végeztek – folytatta Visy László. – Abszolútban másodikak lettek az olasz Vespasiani testvérek (világbajnoki bronzérmesek), a magyar bajnoki ezüstérmet Gáborjáni Szabó Gábor és Köles Gábor (SVE) nyerte, a bronzérmes Ziegler János és Czeizel Balázs (SVE) lett. A Pomucz Tamás Európa-bajnok repülőhollandis, volt szövetségi kapitány emlékére alapított örökös vándordíjat a Majthényi-Domokos páros nyerte.

  • Flottabajnokság
    Flaar 18 osztályban 13 egység indult. Az országos bajnok Fehér Máté Zsigmond és Turcsán Pál Tamás (WIN-D SE) lett, ezüstérmes Gábor Illés Áron és Hodács Attila (Flaar SE), a bronzérmes helyen Horváth Gábor és Ferencz Ákos (Flaar SE) végzett. A csillaghajósok flottabajnokságát Tenke Tibor és Bezeréti Miklós (SVE) nyerte, az F 18-as katamaránok 15 párosból álló mezőnyének flottabajnoka Diószegi Zoltán és Jankovics Gábor (VICC) lett.

 

