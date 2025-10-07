Bronzéremmel mutatkozott be az Eb-n a siófoki harcos

A siófoki versenyző a 70 kilogrammos súlycsoportban szerzett bronzérmet, ezzel a mezőny egyik legfiatalabb érmese lett.

Hardi Balázs a küzdelmek során érett, taktikus karatét mutatott, és nem riadt meg a nála jóval rutinosabb ellenfelektől sem. Küzdőszelleme és fegyelmezett stílusa végül meghozta a gyümölcsét, amivel új fejezetet nyitott pályafutásában.

A családi siker teljes lett, hiszen nővére, Hardi Laura is tatamira lépett: a kata (formagyakorlat) csapatversenyben a magyar válogatott tagjaként a 9. helyen zárt. A testvérpár felkészülését a Budoka Kyokushin Karate Klubban végezte, edzőjük Shihan Kálóczi József.