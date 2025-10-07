október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Küzdősport

58 perce

Bronzéremmel mutatkozott be az Eb-n a siófoki harcos

Címkék#Hardi Balázs#Hardi Laura#shinkyokushin#karate#küzdősport

Hatalmas sikert ért el a siófoki Hardi Balázs a debreceni shinkyokushin karate Európa-bajnokságon. A mindössze 19 éves versenyző élete első felnőtt kontinensviadalán rögtön a dobogóra állhatott.

Sonline.hu

A siófoki versenyző a 70 kilogrammos súlycsoportban szerzett bronzérmet, ezzel a mezőny egyik legfiatalabb érmese lett.

Hardi Balázs a küzdelmek során érett, taktikus karatét mutatott, és nem riadt meg a nála jóval rutinosabb ellenfelektől sem. Küzdőszelleme és fegyelmezett stílusa végül meghozta a gyümölcsét, amivel új fejezetet nyitott pályafutásában.

A családi siker teljes lett, hiszen nővére, Hardi Laura is tatamira lépett: a kata (formagyakorlat) csapatversenyben a magyar válogatott tagjaként a 9. helyen zárt. A testvérpár felkészülését a Budoka Kyokushin Karate Klubban végezte, edzőjük Shihan Kálóczi József.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu