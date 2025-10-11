2 órája
Futóláz a fővárosban - jubileumot ünnepel egy kaposvári futó a 40. Budapest Maratonon
A hétvégén a futóké lesz a főszerep Budapesten, ahol több mint 40 ezer sportoló rajtol el. Köztük egy hetvenéves kaposvári férfi, aki különleges jubileumra készül a Budapest Maraton történetének legnagyobb eseményén.
A hétvégén a főváros utcái ismét a futóké lesznek: soha nem látott méretű eseményre készül Budapest, hiszen megrendezik minden idők legnagyobb magyar maratonját, a jubileumi 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivált. Az idei viadal nemcsak sportértéke miatt különleges, hanem méretei miatt is történelmi: több mint 40 ezer nevezés érkezett, közülük 9000 futó 119 országból érkezik. A klasszikus maratoni távon indulók fele külföldi. Soha ennyi nemzet nem állt még rajthoz a magyar fővárosban, így a futóturizmus is rekordot dönt. A kétnapos fesztivál hangulata igazi sportünnepet ígér: szurkolói zónák és több tízezer biztató kéz várja majd a futókat Budapest ikonikus pontjain. A Hősök terétől a Lánchídon át egészen a Margitszigetig.
Egy kaposvári, Ureczky József a tizedik Budapest maratonjára készül
A somogyi vármegyeszékhelyet is képviseli egy különleges induló: a 70 éves kaposvári Ureczky József, aki idén futja tizedik jubileumi maratonját. A Kaposvári Egyetem egykori tanára 2015-ben, 60 évesen futotta első maratonját, amire gyerekei nevezték be meglepetésként. – Akkor még majdnem öt órába telt lefutnom a távot – emlékezett vissza Ureczky József. –Egy évvel később, 2016-ban már 4 óra 2 perc alatt teljesítettem, és azóta a tavalyi év kivételével minden évben rajthoz álltam.
– Egy súlyos Achilles-sérülés után döntöttem el, hogy újra teszek az egészségemért. A futás mellett döntöttem, és az első komolyabb versenyem egy kaposvári farsangi félmaraton volt.
Külön érdekesség, hogy József fiával együtt áll rajthoz, aki már a 13. Budapest maratonját teljesíti. Így apa és fia együtt vágnak neki a 42 kilométernek, hogy ismét bebizonyítsák: a kor nem akadály, ha szenvedély hajtja az embert.
További érdekességek a mezőnyben: tűzoltó, zenész, Rubik-kocka és magyar zászló
Ahogy minden évben, idén is akadnak, akik különleges vállalással teszik felejthetetlenné a versenyt. A szombathelyi Borbás Tibor hivatásos tűzoltó 15 kilogrammos védőruhában és légzőkészülékkel a hátán futja le a 42 kilométert, hogy az örökbefogadás fontosságára hívja fel a figyelmet. Minden megtett méterével a Gólyafészek Gyermekotthont támogatja – nem mindennapi példát mutatva bátorságból és elhivatottságból.
A mezőny másik ikonikus alakja a mezőcsáti Ferge István, aki több mint tíz éve fut magyar zászlóval a kezében. Az elmúlt 12 évben 26 országban teljesített 51 maratont, így lassan ő maga is nemzeti jelkép a futók között.
A Rubik-kocka szerelmesei számára is lesz ismerős arc: Kocza István, a „kockás futó”, idén már a 18. alkalommal fut jelmezben. A négykilós Rubik-kocka öltözetben megtett táv egyszerre sportteljesítmény és játékos tisztelgés a magyar találmány előtt.
A zene és a sport különös fúzióját képviseli Bazsinka József, Liszt Ferenc-díjas tubaművész, aki a félmaratoni távon tubázva fut végig.
Budapest, a futók fővárosa
A SPAR Maraton mára túlmutat egy egyszerű sporteseményen: Budapest ilyenkor az egység, a mozgás és az inspiráció városává válik. A rakpartokon végig kígyózó mezőny, a dobok ritmusára mozgó szurkolók és a több ezer önkéntes mind egyetlen közös üzenetet közvetít: a futás összeköt.
A jubileumi, 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál egyszerre szól a rekordokról és a történetekről – a világból érkező futókról, akik először járnak hazánkban, a hazai hősökről, akik újra és újra bizonyítják, hogy a kitartás nem ismer korlátokat, és azokról, akik minden évben inspirálnak másokat, mint Ureczky József, aki hetvenévesen is ugyanazzal a lelkesedéssel készül, mint első versenyén.