Négy napon át ropognak a fegyverek Buzsák mellett

Nem ez az első rangos esemény idén a buzsáki lőtéren: nyáron itt rendezték meg a Sörétes IPSC Shotgun Európa-bajnokságot, ahol több mint ötszáz sportoló próbálta levadászni az előtte álló célokat, a küzdelmekben pedig 39 ország sportlövői szerepeltek. A nemzetközi mezőny után most a hazai élvonal és számos hobbi lövész gyűlt össze a Balaton-parti lőtéren egy hasonlóan izgalmas megmérettetésre.

A négynapos viadal során a buzsáki lőtéren öt különböző fegyvernem sportolói teszik próbára magukat Fotó: Lang Róbert

Megtelt élettel a buzsáki lőtér

Négynapos lövészfesztivál öt fegyvernemben, így is jellemezhetnénk a Balaton Kupát.

– Öt fegyvernemben lehet lőni, és aki szeretné, akár két nap alatt végiglőheti mind az ötöt –mondta Kara Norbert, az LZ lőtér tulajdonosa és a verseny főszervezője, aki szerint egyedülálló a viadal sokszínűsége. – Akad, aki csak egy kategóriában próbál szerencsét, míg más szinte egy lövész öttusát teljesít a hétvége folyamán, hiszen kézi lőfegyvertől a sörétes puskáig mindenben helyt kell állnia. Nem kötelező mindegyikben indulni, akár egyben is lehet, vagy mind az ötben – tette hozzá Kara, utalva rá, hogy a nevezők szabadon megválaszthatják, hány számban versenyeznek.

A csütörtöktől vasárnapig tartó verseny lebonyolítása is rendhagyó. Az első két nap az úgynevezett előversenyé, amikor a bírók és segítők saját maguk is végiglőtték a pályákat.

– Akiket pénteken láttunk versenyezni, ők szombaton és vasárnap bíróként segítik majd a főversenyt – magyarázta Kara Norbert a négynapos program hátterét. Így a hétvégi főversenyen már minden pályán a versenyzőké a főszerep, és várhatóan jóval nagyobb lesz a nyüzsgés is.



Szombaton és vasárnap egyszerre zajlik majd az összes szám: a lőtér különböző szektoraiban párhuzamosan dördülnek a pisztolyok, puskák és sörétes puskák lövései.

Öt fegyvernem és több mint száz célpont

Öt különálló versenyszám alkotja a Balaton Kupát: pisztoly, pisztolykaliberű karabély (PCC), nagy kaliberű puska, kisöbű puska (mini rifle) és sörétes puska kategóriákban hirdetnek győzteseket. Mindegyik fegyvernemben hat változatos pálya vár a résztvevőkre, összesen több mint száz célponttal.

Pusztán a pályák teljesítéséhez szükséges lövések száma is jelzi a megmérettetés színvonalát: pisztolyban és PCC-ben egyaránt 116 lövés, a nagyöbű és a kisöbű puskásoknak 124-124 lövés, míg sörétes puskával 104 lövést (söréttel) kell leadni a célok sikeres leküzdéséhez. A változatos kihívások között van gyors, reflexeket próbára tévő pálya és hosszabb távú, precíziós elemeket követelő feladat is.

Bajnoki címek és nemzetközi pontok egy hétvége alatt

A Balaton Kupa rangját növeli, hogy két kategória egyben országos bajnokság is.

– A nagy kaliberű puska és a sörétes puska versenyszám idén országos bajnokság, így ezekben a kategóriákban országos bajnoki címekért folyik a küzdelem – emelte ki Kara Norbert.