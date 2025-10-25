október 25., szombat

Négy napon át ropognak a fegyverek Buzsák mellett

A hétvégén a buzsáki lőtér ad otthont a Balaton Kupának, Magyarország egyik legösszetettebb sportlövő versenyének. A négynapos viadal során a buzsáki lőtéren öt különböző fegyvernem sportolói próbálják minél gyorsabban és pontosabban teljesíteni a változatos lőpályákat. A verseny hangulatát a lőporfüst, a fegyverropogás és az adrenalin fűszerezi.

Nagy Domokos

Nem ez az első rangos esemény idén a buzsáki lőtéren: nyáron itt rendezték meg a Sörétes IPSC Shotgun Európa-bajnokságot, ahol több mint ötszáz sportoló próbálta levadászni az előtte álló célokat, a küzdelmekben pedig 39 ország sportlövői szerepeltek. A nemzetközi mezőny után most a hazai élvonal és számos hobbi lövész gyűlt össze a Balaton-parti lőtéren egy hasonlóan izgalmas megmérettetésre.

Az egyik versenyző tűzel a célpontokra a buzsáki lőtér egyik pályáján a Balaton Kupa ideje alatt
A négynapos viadal során a buzsáki lőtéren öt különböző fegyvernem sportolói teszik próbára magukat Fotó: Lang Róbert

Megtelt élettel a buzsáki lőtér

Négynapos lövészfesztivál öt fegyvernemben, így is jellemezhetnénk a Balaton Kupát.
– Öt fegyvernemben lehet lőni, és aki szeretné, akár két nap alatt végiglőheti mind az ötöt –mondta Kara Norbert, az LZ lőtér tulajdonosa és a verseny főszervezője, aki szerint egyedülálló a viadal sokszínűsége. – Akad, aki csak egy kategóriában próbál szerencsét, míg más szinte egy lövész öttusát teljesít a hétvége folyamán, hiszen kézi lőfegyvertől a sörétes puskáig mindenben helyt kell állnia. Nem kötelező mindegyikben indulni, akár egyben is lehet, vagy mind az ötben – tette hozzá Kara, utalva rá, hogy a nevezők szabadon megválaszthatják, hány számban versenyeznek.

A csütörtöktől vasárnapig tartó verseny lebonyolítása is rendhagyó. Az első két nap az úgynevezett előversenyé, amikor a bírók és segítők saját maguk is végiglőtték a pályákat. 
– Akiket pénteken láttunk versenyezni, ők szombaton és vasárnap bíróként segítik majd a főversenyt – magyarázta Kara Norbert a négynapos program hátterét. Így a hétvégi főversenyen már minden pályán a versenyzőké a főszerep, és várhatóan jóval nagyobb lesz a nyüzsgés is.

Szombaton és vasárnap egyszerre zajlik majd az összes szám: a lőtér különböző szektoraiban párhuzamosan dördülnek a pisztolyok, puskák és sörétes puskák lövései.

Öt fegyvernem és több mint száz célpont

Öt különálló versenyszám alkotja a Balaton Kupát: pisztoly, pisztolykaliberű karabély (PCC), nagy kaliberű puska, kisöbű puska (mini rifle) és sörétes puska kategóriákban hirdetnek győzteseket. Mindegyik fegyvernemben hat változatos pálya vár a résztvevőkre, összesen több mint száz célponttal. 

  • Pusztán a pályák teljesítéséhez szükséges lövések száma is jelzi a megmérettetés színvonalát: pisztolyban és PCC-ben egyaránt 116 lövés, a nagyöbű és a kisöbű puskásoknak 124-124 lövés, míg sörétes puskával 104 lövést (söréttel) kell leadni a célok sikeres leküzdéséhez. A változatos kihívások között van gyors, reflexeket próbára tévő pálya és hosszabb távú, precíziós elemeket követelő feladat is.

Bajnoki címek és nemzetközi pontok egy hétvége alatt

A Balaton Kupa rangját növeli, hogy két kategória egyben országos bajnokság is. 
– A nagy kaliberű puska és a sörétes puska versenyszám idén országos bajnokság, így ezekben a kategóriákban országos bajnoki címekért folyik a küzdelem – emelte ki Kara Norbert. 

A többi számban „csak” minősítő országos versenyként zajlik a viadal, ami azonban szintén fontos a sportolók számára: eredményeik beleszámítanak az országos rangsorba, és a sportszerű fegyvertartáshoz szükséges minősítéseket is megszerezhetik.

IPSC lövészversenyt tartottak Buzsákon

Fotók: Lang Róbert

A verseny egy különlegességgel is szolgál az igazán sokoldalú lövészeknek. Kara Norbert elárulta, hogy létezik egy úgynevezett „tournament” értékelés is.
– A nagy kaliberű puska, a kis kaliberű puska és a sörétes puska eredményét összevonva, együttesen is értékeljük, ami nemzetközi pontokat ér, hiszen a három fegyvernemet együtt díjazzuk – mondta a lőtér tulajdonosa. 
Vagyis aki mindhárom hosszúfegyveres számban elindul, egy külön összetett versenyben is megméretheti magát, amelynek eredményét már nemzetközi szinten is nyilvántartják.

Az egész hétvégén át tartó Balaton Kupán folyamatos a pörgés: a lőállások között sétálva szinte szünet nélkül hallani lehet a fegyverek hangját. Egyik pályán pisztolylövések pergőtüzétől visszhangzik a völgy, a szomszédos pályán már sörétes puskák dörrennek, távolabb pedig a puskák éles durranásai hasítanak a levegőbe. Ritka élmény, hogy ennyi fegyvernem versenyezzen egymás mellett.

 

 

