Bravúros csurgói pont a Szeged ellen

Óriási meglepetésre vesztett pontot a klasszisokkal tűzdelt Szeged a Sótonyi László Sportcsarnokban. A kiválóan játszó Csurgói Kézilabda Klub folyamatosan egyenrangú ellenfél volt, sőt a végén győzelmi esélyt is teremtett.

Jogos a hazai öröm. A Csurgói Kézilabda Klub újabb pontot szerzett Fotók: Szabados Árpád

Klasszisok ellen szerzett pontot a Csurgói Kézilabda Klub

A Csurgó már a szünetben is vezetett a Szeged ellen óriási meglepetésre 11–10-re, de a bajnoki címre pályázó, BL-szereplő vendégek ezt követően sem tudtak felpörögni – számolt be az nso.hu. Mire az 52. percbe léptünk, sikerült hárommal ellépnie a Szegednek, előnyét azonban villámgyorsan leadta, az 59. perc elején pedig a Csurgó szerezte meg a vezetést 25–24-nél. Aztán hét másodperccel a vége előtt Mario Sostaric góljával mentették ikszre a meccset a vendégek. A Szeged ezzel akár még bajba is kerülhet, ugyanis hat meccs után van már egy döntetlenje és egy veresége, míg a Tatabánya 5-ből 5 meccsét megnyerte. A hazaiaknál Gábor Marcell hét gólt lőtt, a szegediek közül az osztrák Sebastian Frimmel volt a legeredményesebb, hat találattal.

Férfikézilabda K&H Liga – 5. forduló:

Csurgói KK–OTP Bank-Pick Szeged 25–25 (11–10)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 850 néző. Vezette: Horváth, Marton.

Csurgói KK: Zaponsek – Szűcs B. 2 (1), Brajovics 3, Kiss B., Rotim 1, Herceg, Bazsó 2. Csere: Váczi D. (kapus), Vasvári, Gábor M. 7 , Alilovic 3 (2), Horváth P., Pipp, Maracskó, Németh B. 2, Füstös B. Vezetőedző: Alem Toszkics.

Pick Szeged: Mikler – Sostaric 4 (2), Garciandia 3, Toto, Mackovsek 1, Frimmel 6, Gottfridson 4. Csere: Thulin, Radvánszki. (kapus), Bánhidi 4 , Kalaras, Jelinic ,Szilágyi B. 1, Bodó 2, Járó, Lukács K. Vezetőedző: Michael Apelgren.

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–2, 12. p.: 4–6. 18. p.: 6–7. 24.p.: 8–9. 27.p: 9-9. 34. p.: 12–12. 40.p.: 15–15. 48 p.: 20–21. 56. p.: 23–24

Kiállítások: 2 ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/2.

Alem Toszkics: – Nagyon rosszul nyitottuk a bajnokságot, de bíztam a csapatomban, hiszen tudtuk hogy jó játékosaink vannak. Tudtam azt is, hogy fel tudunk állni a rossz bajnoki rajt után. Sajnálom, hogy csak egy pontot szereztünk, mert a találkozóban benne volt a meglepetés is. Fantasztikusan játszottak a fiúk, hittek magukba és ennek 1 pont lett az eredménye.

Michael Apelgren: – Az előző szezonban is nehéz mérkőzést játszottunk itt, most sem sikerült jól menedzselni a találkozót. A Bajnokok Ligájában 4 pontot szereztünk, de a bajnokságban 3 pontot hullajtottunk el és ez nem mehet így tovább. Gratulálok a Csurgónak a mérkőzéshez!

