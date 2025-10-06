Csúsztak, másztak a sziklákon és vízmosásokon át a terepfutók

– Az 53 km nehéz embert próbáló terepen az abszolút női versenyben a 6. helyen ért célba – tájékoztatott Hirt Mihály, a kaposváriak vezetőedzője. – Ideje: 7:23.13. Ezzel az eredménnyel a verseny abszolút értékeléseben a 29. helyen zárt.

Vass Andrea előkelő helyen zárt az embert próbáló futóviadalon Fotó: MG Produkt KAC

– A szervezőknek igazi nehéz terepet sikerült összerakni – értékelt Vass Andrea. – Több szint, kicsit hosszabb táv és kövek, mindenhol kövek.

A rajt után már az első km 12 perces mászással kezdődött, aztán végig fel-le a Keszthelyi hegység összes kilátója. Igazi embertpróbáló pálya. Kipurcantam. Most úgy érzem soha többet. Mindezek ellenére sikerült befutnom az abszolút 29., női 6. helyre.