Terepfutás

1 órája

Csúsztak, másztak a sziklákon és vízmosásokon át a terepfutók

Címkék#KAC#kaposvári#Hirt Mihály#Vass Andrea#Vadlan Ultra#szikla#terep#eredmények

Cserszegtomaj térségében rendezték a Vadlan Ultra terepfutó versenyt. A viadalon részt vett és jól szerepelt Vass Andrea, az MG Produkt Kaposvári AC terepfutó versenyzője is.

Kun Zoltán

– Az 53 km nehéz embert próbáló terepen az abszolút női versenyben a 6. helyen ért célba – tájékoztatott Hirt Mihály, a kaposváriak vezetőedzője. – Ideje: 7:23.13. Ezzel az eredménnyel a verseny abszolút értékeléseben a 29. helyen zárt.

Vass Andrea előkelő helyen zárt az embert próbáló futóviadalon Fotó: MG Produkt KAC

– A szervezőknek igazi nehéz terepet sikerült összerakni – értékelt Vass Andrea. – Több szint, kicsit hosszabb táv és kövek, mindenhol kövek.
A rajt után már az első km 12 perces mászással kezdődött, aztán végig fel-le a Keszthelyi hegység összes kilátója. Igazi embertpróbáló pálya. Kipurcantam. Most úgy érzem soha többet. Mindezek ellenére sikerült befutnom az abszolút 29., női 6. helyre.

 

