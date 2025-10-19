október 19., vasárnap

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

1 órája

Délen csak egyetlen pont jutott a házigazdáknak

Címkék#Sántos#Balatonújlak#Törökkoppány#Homokszentgyörgy

A Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik körében az Északi csoportban kerek 10 pontot könyvelhettek el a hazaiak, ugyanakkor Délen csak egyetlen pont került a zsákba.

Északi csoport

A 7. forduló eredményei: Balatonújlak–Sántos 11–2 (6–2); Törökkoppány–Balatoni Vasas II. 5–1 (3–1); Balatonendréd–Ádánd 4–0 (2–0); Mernye–Visz 0–0; Andocs–Balatonszabadi 0–3 (0–2). A Somogybabod csapata szabadnapos volt.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1–3. (holtversenyben) Jónás Péter (Balatonszabadi), Gáspár Valentin (Andocs) és Orsós Kevin István (Balatonújlak) 9 gól; 4–7. (holtversenyben) Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs), Petronovics Péter (Somogybabod), Husz Attila (Balatonújlak) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 8 gól; 8. Györki Róbert (Somogybabod) 7 gól; 9–11. (holtversenyben) Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Harczi Norbert (Törökkoppány) és Balogh Csaba (Sántos) 6 gól.

 

Déli csoport

A 7. forduló eredményei: Csököly–Somogyszil 4–4 (3–2); Bárdudvarnok–Igal 0–1 (0–1); Zimány–Lábod 1–2 (1–1); Homokszentgyörgy–Gyékényes 2–3 (0–0); Kaposújlak–Somogyszob 3–4 (1–1). A Kaposújlak csapata szabadnapos volt.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 8 gól; 2. Jakab Gábor (Somogyszil) 7 gól; 3. Téglás Roland Tamás (Csököly) 6 gól.

