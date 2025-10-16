Ezüst a Toldi magasugróinak, bronz a Munkácsy futóinak

A nyírségi erőpróbán egy ezüst és egy bronz jutott a somogyiaknak: a III–IV. korcsoportosoknál a kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola fiú magasugró-csapata (Allen Kara, Horváth Bálint, Kovács Péter Bence, Labant Bulcsú, Szentes Barnabás) a második, az V–VI. korcsoportosoknál pedig a szintén kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium svédváltó-együttese (Bakai Lora, Hüber Emma, Szalay Csenge, Pénzes Dóra Alíz) a harmadik lett a Diákolimpia döntőjében.

Az idei tanév első diákolimpiai döntőjét Nyíregyházán rendezték

Fotó: MDSZ

Az atlétika Diákolimpia somogyi eredményei

III–IV. korcsoportosok

Leányok:

Súlylökés (nyolc csapat): ... 7. Marcali, Mikszáth Kálmán Általános Iskola (Babina Mirabell, Borbély Imola, Komondi Veronika Nilla, Ledniczki Panna, Varga Izabella)

Kislabdahajítás (11 csapat): ... 4. Marcali, Mikszáth Kálmán Általános Iskola (András Alíz, Babina Mirabell, Borbély Imola, Fábián Bernadett, Ledniczki Panna)

Fiúk:

Magasugrás (kilenc csapat): ... 2. Kaposvár, Toldi Lakótelepi Tagiskola (Allen Kara, Horváth Bálint, Kovács Péter Bence, Labant Bulcsú, Szentes Barnabás). Kislabdahajítás (11 csapat): ... 8. Balatonszentgyörgy, Dobó István Általános Iskola (Csekk Nikolász, Horváth Bendegúz, Nyári Zalán, Orsós Bálint)

V–VI. korcsoportosok

Leányok:

Svédváltó (12 csapat): ... 3. Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium (Bakai Lora, Hüber Emma, Szalay Csenge, Pénzes Dóra Alíz).

Fiúk: