Atlétika
38 perce
Ezüst a Toldi magasugróinak, bronz a Munkácsy futóinak
Nyíregyházán rendezték az idei tanév első országos diákolimpiai atlétikai (ügyességi és váltófutó csapatbajnokság) döntőjét.
A nyírségi erőpróbán egy ezüst és egy bronz jutott a somogyiaknak: a III–IV. korcsoportosoknál a kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola fiú magasugró-csapata (Allen Kara, Horváth Bálint, Kovács Péter Bence, Labant Bulcsú, Szentes Barnabás) a második, az V–VI. korcsoportosoknál pedig a szintén kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium svédváltó-együttese (Bakai Lora, Hüber Emma, Szalay Csenge, Pénzes Dóra Alíz) a harmadik lett a Diákolimpia döntőjében.
Az atlétika Diákolimpia somogyi eredményei
III–IV. korcsoportosok
Leányok:
- Súlylökés (nyolc csapat): ... 7. Marcali, Mikszáth Kálmán Általános Iskola (Babina Mirabell, Borbély Imola, Komondi Veronika Nilla, Ledniczki Panna, Varga Izabella)
- Kislabdahajítás (11 csapat): ... 4. Marcali, Mikszáth Kálmán Általános Iskola (András Alíz, Babina Mirabell, Borbély Imola, Fábián Bernadett, Ledniczki Panna)
Fiúk:
- Magasugrás (kilenc csapat): ... 2. Kaposvár, Toldi Lakótelepi Tagiskola (Allen Kara, Horváth Bálint, Kovács Péter Bence, Labant Bulcsú, Szentes Barnabás). Kislabdahajítás (11 csapat): ... 8. Balatonszentgyörgy, Dobó István Általános Iskola (Csekk Nikolász, Horváth Bendegúz, Nyári Zalán, Orsós Bálint)
V–VI. korcsoportosok
Leányok:
- Svédváltó (12 csapat): ... 3. Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium (Bakai Lora, Hüber Emma, Szalay Csenge, Pénzes Dóra Alíz).
Fiúk:
- Súlylökés (11 csapat): ... 9. Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium (Héra Gergely, Tahin Balázs István, Antalics Dominik, Silionov Stanislav, Ambrus Márkó Tibor).
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre