Kaposvár lesz a házigazdája a középiskolás országos diákolimpiai röplabdadöntőnek

Röplabda sportágban az alábbi eredmények születtek a Diákolimpián.

Leányok (öt csapat): 1. Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium, 2. Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium, 3. Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, 4. Siófok, Perczel Mór Gimnázium, 5. Fonyód, Mátyás Király Gimnázium.

Fiúk (hat csapat) 1. Kaposvár, Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum, 2. Kaposvár, MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola, 3. Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium, 4. Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium, 5. Kaposvár, Eötvös Loránd Műszaki Technikum, 6. Kaposvár, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium.

A vármegyei bajnokcsapatok alanyi jogon az országos diákolimpiai döntő résztvevői – a finálét Kaposváron rendezik 2026 január 30-a és február 1-je között –, az ezüstérmes együttesek pedig elődöntőt játszhatnak.

Fotóillusztráció: Bencsik Ádám

Fiúk (hét csapat): 1. Kaposvár, Munkácsy Mihály Gimnázium, 2. Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium – az aranymérkőzésen 97–89 –, 3. Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium, 4. Siófok, Perczel Mór Gimnázium – a bronzmeccsen 62–21.

A vármegyei bajnokcsapat az országos elődöntő résztvevője, a második helyezett együttes selejtezőt játszhat.