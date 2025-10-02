október 2., csütörtök

Fekvenyomás

2 órája

Parádés magyar szereplés az Európa-bajnokságon

Címkék#Magyar Erőemelő Szövetség#fekvenyomó#Máltán#bajnok masters#Európa#bajnokság#Nagypál Krisztina#arany

Eredményes szerepléssel fejezte be az Eb-t Máltán a fekvenyomó válogatott. A dicsőséges Európa-bajnokság mérlege hét arany-, három ezüst és öt bronzérem volt.

Sonline.hu

Elégedett lehet a Magyar Erőemelő Szövetség vezetése. Jól sikerült a kontinensvetélkedő a nemzeti együttes számára. Tizenöt érem volt a dicsőséges Európa-bajnokság mérlege.

dicsőséges Európa-bajnokság
A méltán büszke magyar csapat. Dicsőséges Európa-bajnokság volt Fotó: Magyar Erőemelő Szövetség

Dicsőséges Európa-bajnokságot zárt a magyar csapat

Harminchét ország 740 sportolója indult Máltán, ahol a felnőtt kategóriában Nagypál Krisztina (57 kg) ezüstérmes lett; 110 kilós teljesítményével a Masters 1 korosztályban világcsúcsot állított fel, miközben az open mezőnyben a bajnoki címért is csatában volt – tájékoztatott a Magyar Erőemelő Szövetség. – A 69 kg-ban Palágyi Zsanett szintén második lett, míg +84 kg-ban Szabó Ágnes az év eleji sérüléséből visszatérve az ezüstért is harcban volt, végül bronzérmesként zárt. A Masters mezőnyben 7 Európa-bajnoki cím született. Cserna János itt duplázott: masters 1-ben a 120 kilósok mezőnyében két Eb-aranyat szerzett. Az összes korosztályt beleszámítva, hét Európa-bajnoki arany mellé három ezüstöt és öt bronzot gyűjtöttek a magyarok.

– Sikeres Európa-bajnokságot zárt a magyar válogatott – vélekedett Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke. – Az open mellett utánpótlásban és Mastersben is voltak dobogósaink és értékes pontszerzőink. A 72 százalékos sikerarány a felkészítés és a csapatmunka minőségét bizonyítja. A Masters mezőnyben elért 7 arany külön büszkeség; ez a sorozat erőt ad a folytatáshoz, és stabil alap a következő nemzetközi kihívásokhoz. – tette hozzá az elnök, aki nem csupán sportvezetőként, hanem versenyzőként is képviselte a magyar színeket: a Masters 1-esek 93 kilogrammban 6. lett.
– Higgadt, technikailag fegyelmezett csapatot láttam – értékelt Kromek András, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. A sikeres gyakorlatok aránya 72 százalékra emelkedett. Rutinos Masters-versenyzőink vannak, és tehetséges fiataljaink, akik közül megemlíteném Ferencz Norbertet, aki végig versenyben volt az Eb-aranyért – zárta szavait a tabi származású szövetségi kapitány.
Az Európa-bajnokságon EQ (fekvenyomó ruhával) és Classic (speciális fekvenyomó ruha nélkül) kategóriában is rendeztek versenyeket.

  • Magyar eredmények a máltai fekvenyomó Eb-ről
    Felnőtt
    Open, Classic -57 kg: ...2. Nagypál Krisztina, 110 kg.
    Open, Classic 69 kg: ...2. Palágyi Zsanett, 117, 5 kg.
    Open, Classic +84 kg: ...3. Szabó Ágnes, 145,0 kg.
    Open EQ -52 kg: ...4. Salamon Erika, 80,0 kg.
    Open EQ +120 kg: ...4. Csüllög Béla, 260,0 kg.
    Open, Classic 105 kg: ...4. Susa Olivér, 210,0 kg.
    Open, Classic -52 kg: ...7. Salamon Erika, 72,5 kg.
    Open EQ -93 kg: ...8. Nemes Róbert, 245,0 kg.
    Open, Classic -120 kg: ...7. Schauer Kornél, 220,0 kg.

Masters
Masters 1, EQ 57 kg: 1. Nagypál Krisztina (Európa-bajnok 125,0 kg).
Masters 2, EQ -120 kg: 1. Cserna János (Európa-bajnok, 240,0 kg).
Masters 2, Classic 120 kg: 1. Cserna János (Európa-bajnok, 195,0 kg).
Masters 2, Classic 52 kg: 1. Petróczki Magdolna (Európa-bajnok, 77,5 kg).
Masters 1, Classic 69 kg: 1. Bogdány Zsuzsanna (Európa-bajnok, 92,5 kg).
Masters 1, Classic 83 kg: 1. Gönczöl Mihály (Európa-bajnok, 185,0 kg).
Masters 3, Classic 84 kg: 1. Schneider Erzsébet (Európa-bajnok, 85,0 kg).
Masters 2, Classic 74 kg: ...3. Rieger László, 137,5 kg.
Masters 3, Classic -105 kg: ...4. Radnóti Gábor, 140,0 kg.
Masters 2, Classic 105 kg: ...5. Belme Péter, 180,0 kg.
Masters 1, Classic -93 kg: ...6. Berke Lóránd, 162,5 kg.

Ifjúsági-junior
Ifjúsági, Classic 93 kg: ...2. Ferencz Norbert, 175,0 kg.
Ifjúsági, Classic 66 kg: ...3. Balog Vencel, 145 kg.
Ifjúsági, Classic 83 kg: ...3. Nabil Wanous, 165 kg.
Junior, Classic 120 kg: ...3. Fejes Viktor Félix, 200,0 kg.
Junior, Classic 57 kg: ...4. Tulipán Lea, 77,5 kg.

 

