Labdarúgás

1 órája

Döntött a fegyelmi bizottság: üres marad a Rákóczi Fc és a BFC Siófok kapuja pár hétig?

Címkék#Hutvágner Gergely#Somogyban#Pomozi Zoltán#MLSZ Fegyelmi Bizottsága#kapusdráma#NB III#Kaposvári Rákóczi FC#BFC Siófok

A két somogyi csapat kapus nélkül marad a következő fordulókban.

Sonline.hu

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 9. fordulója után két somogyi klub is kénytelen első számú hálóőre nélkül folytatni a bajnokságot.

A Kaposvári Rákóczi FC kapusa, Pomozi Zoltán egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. A BFC Siófok kapusát, Hutvágner Gergelyt viszont sokkal súlyosabban sújtotta a fegyelmi bizottság: négy találkozóról tiltották el.

Hutvágner a Dunaújváros elleni idegenbeli mérkőzésen kapott piros lapot. 4–0-s állásnál egy dunaújvárosi támadó rátartott a kezére, a kapus pedig indulatból a nézőtérre rúgta a labdát, ami azonnali kiállítást vont maga után.

A Rákóczi és a Siófok együttese, így a következő hetekben tartalék hálóőrökkel kénytelen megoldani a bajnoki találkozókat.

 

