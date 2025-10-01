Döntött a fegyelmi bizottság: üres marad a Rákóczi Fc és a BFC Siófok kapuja pár hétig?

Az NB III. Dél-Nyugati csoport 9. fordulója után két somogyi klub is kénytelen első számú hálóőre nélkül folytatni a bajnokságot.

A Kaposvári Rákóczi FC kapusa, Pomozi Zoltán egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. A BFC Siófok kapusát, Hutvágner Gergelyt viszont sokkal súlyosabban sújtotta a fegyelmi bizottság: négy találkozóról tiltották el.

Hutvágner a Dunaújváros elleni idegenbeli mérkőzésen kapott piros lapot. 4–0-s állásnál egy dunaújvárosi támadó rátartott a kezére, a kapus pedig indulatból a nézőtérre rúgta a labdát, ami azonnali kiállítást vont maga után.

A Rákóczi és a Siófok együttese, így a következő hetekben tartalék hálóőrökkel kénytelen megoldani a bajnoki találkozókat.