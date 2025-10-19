október 19., vasárnap

Labdarúgás

3 órája

Dráma Lellén – vitatható tizenegyes miatt kapott ki a csapat

Címkék#NB III Dél-Nyugati csoport#Bonnyai M#hajrában#NB III#Balatonlelle SE#Érdi VSE

A hajrában csúszott ki a pont a lelleiek kezéből.

Nagy Domokos

A hajrában dőlt el a pontok sorsa Balatonlellén, ahol a vendég Érd a hosszabbítás perceiben csapott le. A csereként beálló Suszter a 93. percben egy vitatható büntetőt váltott gólra, így a végjátékban az érdiek örülhettek a győzelemnek. A hazaiak becsülettel küzdöttek, de ezúttal elmaradt a bravúr.
 

Greenplan Balatonlelle SE–Érdi VSE 0–1 (0–0)

Balatonlelle, V.: Sipos K.

Balatonlelle SE: Bonnyai M.–Tóth D. (Orsós T., a 82. percben), Bán G. (Hibjan A., a 74. p), Hrabovszki Z., Körmendy K., Borbély Á., Nyitrai B., Molnár K. (Fazekas Á., a 87. p.), Sipaki P., Posza K., Kelemen K. Vezetőedző: Hegedűs Gyula.

Érdi VSE: Kertész F.–Kárász K. (Németh G., a 74. p.), Morvai M., Májer G., Farkas B. (Haronisz J., a 87. p.), Gyurácz A., Juhász B., Rostás R., Kesselbauer Á. (Suszter L., a 63. p.), Gál Sz., Göblyös D. (Czifrik Á., a 74. p.). Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerző: Suszter L. (a 93. p.).

 

