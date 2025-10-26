Egy gól döntött Érden, de most nem a Siófok javára

A kiegyenlített mérkőzést végül Gál Szabolcs gólja döntötte el az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 13. fordulójában.

Érdi VSE–BFC Siófok 1–0 (0–0)

Érd, Vezette: Horváth D. (Elek B., Gutyán D.)

Érdi VSE: Kertész F. –Morvai M. (Gajdóczi K., a 92. percben), Májer G., Farkas B. (Nagy N., a 89. percben), Németh G., Gyurácz A., Juhász B. (Törteli B., a 77. percben), Rostás R. (Szebenyi B., a 77. percben), Kesselbauer Á. (Suszter L., a szünetben), Gál Sz., Göblyös D. Vezetőedző: Domján Attila

BFC Siófok: Hoffmann A. – Mervó B. (Németh B., a 88. percben), Horváth A., Pintér B. (Németh J., a 76. percben), Gruber Á. (Andrasics M., a 88. percben), Horváth G., Polényi G., Papp M., Rácz D. (Herman O., a 66. percben), Nimsz Á. (Szenczi B., a 66. percben), Fiáth B. Vezetőedző: Mészáros József

Gólszerzők: Gál Sz. (a 81. percben)