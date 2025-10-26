október 26., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Egy gól döntött Érden, de most nem a Siófok javára

Címkék#Érd#NB III Dél-Nyugati csoport#NB III#BFC Siófok#Érdi VSE

Egy hajrában szerzett találattal tartotta otthon a három pontot az Érdi VSE a BFC Siófok ellen.

Nagy Domokos

A kiegyenlített mérkőzést végül Gál Szabolcs gólja döntötte el az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 13. fordulójában.

Érdi VSE–BFC Siófok 1–0 (0–0)

Érd, Vezette: Horváth D. (Elek B., Gutyán D.)

Érdi VSE: Kertész F. –Morvai M. (Gajdóczi K., a 92. percben), Májer G., Farkas B. (Nagy N., a 89. percben), Németh G., Gyurácz A., Juhász B. (Törteli B., a 77. percben), Rostás R. (Szebenyi B., a 77. percben), Kesselbauer Á. (Suszter L., a szünetben), Gál Sz., Göblyös D. Vezetőedző: Domján Attila

BFC Siófok: Hoffmann A. – Mervó B. (Németh B., a 88. percben), Horváth A., Pintér B. (Németh J., a 76. percben), Gruber Á. (Andrasics M., a 88. percben), Horváth G., Polényi G., Papp M., Rácz D. (Herman O., a 66. percben), Nimsz Á. (Szenczi B., a 66. percben), Fiáth B. Vezetőedző: Mészáros József

Gólszerzők: Gál Sz. (a 81. percben)

 

 

 

