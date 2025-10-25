október 25., szombat

Labdarúgás

2 órája

Élet-halál harc vár a Balatonlellére

Címkék#Dombóvár#Hegedűs Gyula#vereség#Greenplan Balatonlelle SE#harc

A Balatonlelle SE számára sorsdöntő mérkőzés következik: a somogyi gárda vasárnap 13 órától a sereghajtó Dombóvár ellen lép pályára a kiesési rangadón.

Nagy Domokos

A Greenplan Balatonlelle SE peches időszakon van túl. Az utóbbi két mérkőzésen egyaránt az utolsó percekben kapott góllal veszítették el a pontokat, ráadásul mindkét találkozón mindössze egy találat döntött a rivális javára.

A vereségek miatt Hegedűs Gyula tanítványai ismét a kiesőzónába csúsztak, így a mostani forduló kulcsfontosságú számukra. Az ellenfél a Dombóvár, amely eddig egyetlen bajnokit sem tudott megnyerni, így a találkozó igazi kiesési rangadónak ígérkezik.

A Balatonlelle számára a három pont megszerzése nemcsak kötelező feladat, hanem egyben lehetőség is arra, hogy újra elinduljon felfelé a tabellán, és visszanyerje az előzőekben látott jobb formáját.

 

