Élet-halál harc vár a Balatonlellére
A Balatonlelle SE számára sorsdöntő mérkőzés következik: a somogyi gárda vasárnap 13 órától a sereghajtó Dombóvár ellen lép pályára a kiesési rangadón.
A Greenplan Balatonlelle SE peches időszakon van túl. Az utóbbi két mérkőzésen egyaránt az utolsó percekben kapott góllal veszítették el a pontokat, ráadásul mindkét találkozón mindössze egy találat döntött a rivális javára.
A vereségek miatt Hegedűs Gyula tanítványai ismét a kiesőzónába csúsztak, így a mostani forduló kulcsfontosságú számukra. Az ellenfél a Dombóvár, amely eddig egyetlen bajnokit sem tudott megnyerni, így a találkozó igazi kiesési rangadónak ígérkezik.
A Balatonlelle számára a három pont megszerzése nemcsak kötelező feladat, hanem egyben lehetőség is arra, hogy újra elinduljon felfelé a tabellán, és visszanyerje az előzőekben látott jobb formáját.