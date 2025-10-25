Élet-halál harc vár a Balatonlellére

A Greenplan Balatonlelle SE peches időszakon van túl. Az utóbbi két mérkőzésen egyaránt az utolsó percekben kapott góllal veszítették el a pontokat, ráadásul mindkét találkozón mindössze egy találat döntött a rivális javára.



A vereségek miatt Hegedűs Gyula tanítványai ismét a kiesőzónába csúsztak, így a mostani forduló kulcsfontosságú számukra. Az ellenfél a Dombóvár, amely eddig egyetlen bajnokit sem tudott megnyerni, így a találkozó igazi kiesési rangadónak ígérkezik.



A Balatonlelle számára a három pont megszerzése nemcsak kötelező feladat, hanem egyben lehetőség is arra, hogy újra elinduljon felfelé a tabellán, és visszanyerje az előzőekben látott jobb formáját.