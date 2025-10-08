október 8., szerda

Labdarúgás

2 órája

Elhunyt a mesteredző, volt szövetségi kapitány

Címkék#labdarúgó válogatott#Év Sportolója Gála#Mezey György#Életműdíjas#MLSZ#Mexikó#szövetségi kapitány

Szerdán elhunyt dr. Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya – adta hírül a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos honlapja. A szakembert 84 éves korában érte a halál, 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott.

Sonline.hu

2020 februárjában, a 62. Év Sportolója Gálán az MLSZ és az MSÚSZ Életműdíjjal tüntette ki. A családtól kapott tájékoztatás szerint Mezey György szerda hajnalban, rövid, de súlyos betegség után, kápolnásnyéki otthonában hunyt el, a Magyar Labdarúgó-szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

 

