Elhunyt a mesteredző, volt szövetségi kapitány

2020 februárjában, a 62. Év Sportolója Gálán az MLSZ és az MSÚSZ Életműdíjjal tüntette ki. A családtól kapott tájékoztatás szerint Mezey György szerda hajnalban, rövid, de súlyos betegség után, kápolnásnyéki otthonában hunyt el, a Magyar Labdarúgó-szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.