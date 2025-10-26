Félbeszakadt a segesdi találkozó, „elfogytak” a házigazdák

A vármegyei második vonalban a somogyvári Bogdán Zoltán Tamás háromszor is beköszönt, míg csapattásra, Makai Milán két gól szerzett, akárcsak az öreglaki idősebb Virágh Krisztián és a zamárdi Kovács Levente.

A 10. forduló vasárnapi eredményei

Balatonkeresztúr–Balatonszemes 2–1 (1–0)

Balatonkeresztúr. Vezette: Tóth-Németh D.

Balatonkeresztúr: Egyed B. – Bogdán T., Kis-Balázs R., Fellner G. (Bartha M. az 56. percben), dr. Gelencsér A., Papp K., Olti Á. (Török R. a 77. percben), Lajtai B., Kozma M. (Horváth S. az 56. percben), Suchmann D., Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.

Balatonszemes: Závec A. – Rózsa B., Grübl L. (Ódor G. a 78. percben), Andermann M., Galgóczi K. (Majoros B. a 28. percben), Böröczky B., Fenyvesi M., Bolla P., Molnár L. (Balása M. a 60. percben), Herczeg M., Grübl Z. (Richter M. a 9. percben). Játékosedző: Böröczky Bánk.

Gólszerzők: Kozma M. (a 34. percben), dr. Gelencsér A. (a 85. percben), illetve Herczeg M. (a 75. percben).

Kiskorpád–Buzsák 1–1 (0–1)

Kiskorpád. Vezette: Virágh J.

Kiskorpád: Tánczos R. – Kovács L., Ivusza P., Horváth M., Lukovics A., Erdei F., Hortobágyi B., Büki B. (Horváth R. a 62. percben), Burda Dániel, Sznopek B. (Nagy K. a 62. percben), Vincze M. (Kelemen Cs. a 75. percben). Edző: Récsei János.

Buzsák: Izsáki A. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs. (Fenyár J. a 71. percben), Proity R. (Buzsáki Á. a 71. percben), Jóna Z. (Molnár G. a 80. percben), Szabó D., Hosszú B. (Pántics Sz. a 68. percben), Ujváry E., Hatos P. (Zakariás T. a 86. percben), Szekeres G. (Fejes K. a 83. percben). Játékosedző: Zakariás Tamás.

Gólszerzők: Nagy K. (a 84. percben), illetve Ujváry E. (a 29. percben).



Balatonszárszó–Mezőcsokonya 1–1 (0–0)

Balatonszemes. Vezette: Agócs Á.

Balatonszárszó: Török B. – Balassa M., Kovács N., Nagy J. (Szűcs M. a 76. percben), Föcsök A. (Horváth T. a szünetben), Sarang D. (Huszár Á. a szünetben), Óvári A., Kadlicskó G., Mócsán T. (Károlyi M. a 61. percben), Fenyár R., Kurdi D. Játékosedző: Baranyai Dávid.

Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Herbel P., Herbel T., Dervalits S., Belovics D., Tábori G., Kabelács D. (Nagy K. a szünetben), Vendriczki B., Cser G., Farkas Sz. (Szabó A. a 72. percben), Plajbász I. (Baracsi E. a 87. percben). Játékosedző: Plajbász István.