Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

31 perce

Félbeszakadt a segesdi találkozó, „elfogytak” a házigazdák

Címkék#szünet#Buzsák#Segesd

A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban vasárnap 6–2 arányú vendégvezetésnél a második félidőben félbeszakadt a Segesd–Somogyvár mérkőzés, miután a csere nélkül felálló házigazdák sérülések miatt „elfogytak”.

Fenyő Gábor

A vármegyei második vonalban a somogyvári Bogdán Zoltán Tamás háromszor is beköszönt, míg csapattásra, Makai Milán két gól szerzett, akárcsak az öreglaki idősebb Virágh Krisztián és a zamárdi Kovács Levente.

A 10. forduló vasárnapi eredményei

Balatonkeresztúr–Balatonszemes 2–1 (1–0)
Balatonkeresztúr. Vezette: Tóth-Németh D.

Balatonkeresztúr: Egyed B. – Bogdán T., Kis-Balázs R., Fellner G. (Bartha M. az 56. percben), dr. Gelencsér A., Papp K., Olti Á. (Török R. a 77. percben), Lajtai B., Kozma M. (Horváth S. az 56. percben), Suchmann D., Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.

Balatonszemes: Závec A. – Rózsa B., Grübl L. (Ódor G. a 78. percben), Andermann M., Galgóczi K. (Majoros B. a 28. percben), Böröczky B., Fenyvesi M., Bolla P., Molnár L. (Balása M. a 60. percben), Herczeg M., Grübl Z. (Richter M. a 9. percben). Játékosedző: Böröczky Bánk.

Gólszerzők: Kozma M. (a 34. percben), dr. Gelencsér A. (a 85. percben), illetve Herczeg M. (a 75. percben).

Kiskorpád–Buzsák 1–1 (0–1)
Kiskorpád. Vezette: Virágh J.

Kiskorpád: Tánczos R. – Kovács L., Ivusza P., Horváth M., Lukovics A., Erdei F., Hortobágyi B., Büki B. (Horváth R. a 62. percben), Burda Dániel, Sznopek B. (Nagy K. a 62. percben), Vincze M. (Kelemen Cs. a 75. percben). Edző: Récsei János.

Buzsák: Izsáki A. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs. (Fenyár J. a 71. percben), Proity R. (Buzsáki Á. a 71. percben), Jóna Z. (Molnár G. a 80. percben), Szabó D., Hosszú B. (Pántics Sz. a 68. percben), Ujváry E., Hatos P. (Zakariás T. a 86. percben), Szekeres G. (Fejes K. a 83. percben). Játékosedző: Zakariás Tamás.

Gólszerzők: Nagy K. (a 84. percben), illetve Ujváry E. (a 29. percben).


Balatonszárszó–Mezőcsokonya 1–1 (0–0)
Balatonszemes. Vezette: Agócs Á.

Balatonszárszó: Török B. – Balassa M., Kovács N., Nagy J. (Szűcs M. a 76. percben), Föcsök A. (Horváth T. a szünetben), Sarang D. (Huszár Á. a szünetben), Óvári A., Kadlicskó G., Mócsán T. (Károlyi M. a 61. percben), Fenyár R., Kurdi D. Játékosedző: Baranyai Dávid.

Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Herbel P., Herbel T., Dervalits S., Belovics D., Tábori G., Kabelács D. (Nagy K. a szünetben), Vendriczki B., Cser G., Farkas Sz. (Szabó A. a 72. percben), Plajbász I. (Baracsi E. a 87. percben). Játékosedző: Plajbász István.

Gólszerzők: Balassa M. (a 90+2. percben – 11-esből), illetve Vendriczki B. (a 61. percben).

Kiállítva: Dervalits S. (Mezőcsokonya) a 66. percben.

 

Öreglak–Zamárdi 3–3 (1–2)
Lengyeltóti. Vezette: Lender M.

Öreglak: Tislér L. – Geiszt T., Niklai B. (ifjabb Virágh K. a szünetben), Virágh J., Pápai Cs., Kovács K., Hilcz J., Valkó D., Kovács T., idősebb Virágh K., Zrínyi A. (Fucsik B. a 61. percben). Játékosedző: Kovács Károly.

Zamárdi: Kecskés T. (Papp R. a 25. percben)  – Vimola B., Kovács L., Olasz B., Hodola T., Samu A., Torjai M. (Fekete B. a 80. percben), Cseresznyés M., Tomori Z., Takács M., Darázs I. Játékosedző: Darázs István.

Gólszerzők: Geiszt T. (a 9. percben), idősebb Virágh K. 2 (a 72. percben és a 80. percben), illetve Kovács L. 2 (a 19. percben – 11-esből és az 59. percben),  Darázs I. (a 37. percben).

 

Osztopán–Böhönye 1–3 (1–1)
Osztopán. Vezette: Tölgyesi A.

Osztopán: Németh K. – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs, Szabó R. (Besenyei P. a szünetben), Albert B. (Hetesi Z. az 59. percben), Ruha J. (Szabó S. a szünetben), Balassa B. (Károlyi Zs. a 81. percben), Harangozó R., Pacsai B. (Gyenes Á. a 85. percben), Kesztyűs D. Játékosedző: Gyenes Ádám.

Böhönye: Budai R. – Banicz R., Kovács I., Garai Balázs (Huszka F. a 75. percben), Garai Bence, Márton Rajmund (Bakos M. a 38. percben), Farkas T., Farkas Cs., Kiss B. (Orsós R. a 80. percben), Szabó P., Márton Roland. Edző: Pintér József.

Gólszerzők: Albert B. (a 22. percben), illetve Farkas Cs. (a 12. percben), Bakos M. (a 62. percben), Farkas T. (a 70. percben).

 

Segesd–Somogyvár 2–6 (1–4)– félbeszakadt
Segesd. Vezette: Horváth G.

Segesd: Csire M. – Sinka J., Kovács L., Sallai Sz., Szép K., Brancu F., Váradi Sz., Csatlós D., Balogh B., Lekk A., Bogdán E. Edző: Nagy Attila.

Somogyvár: Cser B. – Virágh L., Horváth M., Miklós D., Piukovics K. (Cser D. a szünetben), Piukovics M. (Bogdán R. az 53. percben), Bogdán Z., Lakatos R., Makai M. (Horváth D. a szünetben), Kesztyűs L., Gelencsér M. Edző: Korcsmár István.

Gólszerzők: Szép K. (a 40. percben), Váradi Sz. (az 57. percben), illetve Makai M. 2 (a 4. percben és a 13. percben), Bogdán Z. 3 (a 32. percben, a 42. percben és a 60. percben), Horváth M. (az 58. percben).

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1–2. (holtversenyben) Balogh Márió (Nágocs) és Farkas Tamás (Böhönye) 13 gól; 3–4. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 10 gól; 5–6. (holtversenyben) Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 9 gól; 7–9. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr),  Torjai Miklós (Zamárdi) és Kovács Levente (Zamárdi) 7 gól; 10–12. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Szabó Dominik (Buzsák) és Makai Milán (Somogyvár) 6 gól; 13–14. (holtversenyben) Farkas Csaba (Böhönye) és Ujváry Erik (Buzsák)  5 gól.

 

