Miskolcon is biztosra ment a Fino Kaposvár

A nyitó játszmának csak az első fele volt szoros. 15–15-nél aztán megrázta magát a vendég kaposvári együttes, s ezután már csak három pontot engedélyezett a házigazda miskolciaknak, akik három újonnan igazolt külföldi légióssal (Mckee Jordan Jeffery, Gabriel Trindade Da Rocha és Marko Kostovics) álltak fel. A második felvonásban végig a Fino Kaposvár alakulata irányította a játékot és uralta a mérkőzést. Már a játszma közepén hét pont (8–15) volt az előnyük, ami a szett végére kerek tíz pontnyira nőtt.

Miskolcon tudott nyerni a Fino Kaposvár a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első meccsén

Fotóillusztráció: Muzslay Péter

A harmadik, utolsó játékrészben jó darabig tartotta a lépést a miskolci együttes. A játszma második felében aztán megint nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Fino Kaposvár, s gyorsan pontot tett a találkozó végére.

Az 57 perces miskolci kupamérkőzés pontkirálya Mckee Jordan Jeffery volt 22 ponttal, aki egymaga több mint kétszer annyit ütött, mind a többi csapattársa együtt összesen. A vendég Fino Kaposvár legeredményesebb játékosa a cseh Matej Scmidl volt 14 szerzett ponttal.

A kupavisszavágót november 4-én, kedden 18 órakor rendezik majd a Kaposvár Arénában, a párharc tétje pedig a nyolc közé jutás. Legközelebb vasárnap 17 órakor láthatjuk majd újra a Fino Kaposvár alakulatát a Kaposvár Arénában, amikor is a Vidux-Szegedi RSE lesz az ellenfél.