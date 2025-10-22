1 órája
Miskolcon is biztosra ment a Fino Kaposvár
A férfi röplabda Magyar Kupában is jól mutatkoztak be a kaposváriak. A nyolcaddöntő első felvonásán sima 3–0-ra verte a Fino Kaposvár a házigazda Miskolci EAFC-Peka Bau csapatát
A nyitó játszmának csak az első fele volt szoros. 15–15-nél aztán megrázta magát a vendég kaposvári együttes, s ezután már csak három pontot engedélyezett a házigazda miskolciaknak, akik három újonnan igazolt külföldi légióssal (Mckee Jordan Jeffery, Gabriel Trindade Da Rocha és Marko Kostovics) álltak fel. A második felvonásban végig a Fino Kaposvár alakulata irányította a játékot és uralta a mérkőzést. Már a játszma közepén hét pont (8–15) volt az előnyük, ami a szett végére kerek tíz pontnyira nőtt.
A harmadik, utolsó játékrészben jó darabig tartotta a lépést a miskolci együttes. A játszma második felében aztán megint nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Fino Kaposvár, s gyorsan pontot tett a találkozó végére.
Az 57 perces miskolci kupamérkőzés pontkirálya Mckee Jordan Jeffery volt 22 ponttal, aki egymaga több mint kétszer annyit ütött, mind a többi csapattársa együtt összesen. A vendég Fino Kaposvár legeredményesebb játékosa a cseh Matej Scmidl volt 14 szerzett ponttal.
A kupavisszavágót november 4-én, kedden 18 órakor rendezik majd a Kaposvár Arénában, a párharc tétje pedig a nyolc közé jutás. Legközelebb vasárnap 17 órakor láthatjuk majd újra a Fino Kaposvár alakulatát a Kaposvár Arénában, amikor is a Vidux-Szegedi RSE lesz az ellenfél.
Magabiztos győzelemmel kezdett a Fino Kaposvár
A magabiztos bajnoki nyitány és kuparajt tehát kipipálva. De az biztos, hogy a folytatásban lesznek ennél lényegesen nagyobb és izgalmasabbak csaták.
Férfi röplabda Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
Miskolci EAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár 0–3 (–18, –15, –21)
Miskolc, egyetemi körcsarnok, 110 néző. Vezette: Gyulai G., Kósa D.
Miskolci EAFC-Peka Bau: Gombkötő (1), Kostovics (2), Jordan (22), Trindade (1), Komlósi (6), Veres B. (8). Csere: Fenyvesi D. (liberó), Kondor K. (liberó), Pejtsik (1), Faragó B. (–). Vezetőedző: Kovács Zoltán Béla. Edző: Varga László Mihály.
Fino Kaposvár: Magyar B. (1), Hubicska (9), Medina (10), Smidl (18), Dávid Cs. (5), Grigoriev (4). Csere: Feliciano (liberó). Vezetőedző: Zoran Kedacsics. Edző: Demeter András György.
A mérkőzés alakulása:
- játszma: 3–3, 3–6, 7–7, 10–8, 15–15, 17–19, 17–22, 18–25 (18 perc).
- játszma: 2–3, 2–6, 6–10, 8–15, 11–20, 14–23, 15–25 (19 perc).
- játszma: 3–2, 4–5, 8–8, 10–8, 10–10, 13–13, 15–15, 17–20, 18–22, 20–24, 21–25 (20 perc).