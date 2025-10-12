1 órája
A Fino Kaposvár serdülői megint öt szettes összecsapást nyertek
A Fino Kaposvár I. osztályú serdülő együttese (U17) és a II. osztályban érdekelt mini csapatai (U13) is túl vannak a bajnoki alapszakasz második körén (harmadik és negyedik forduló).
A Fino Kaposvár fiatal röplabdázói újabb lendületes fordulókat zártak az országos bajnokságban. Az I. osztályú serdülő (U17) és a II. osztályban szereplő mini (U13) csapatok is magabiztos játékkal bizonyították, hogy a kaposvári utánpótlás továbbra is az élmezőnyhöz tartozik. A Fino Kaposvár edzői szerint a fejlődés üteme biztató, és a fiatalok már most a jövő sikeres felnőtt játékosainak ígéretét hordozzák magukban.
Fino Kaposvár SERDÜLŐK (U17)
Budapesten volt érdekelt a Fenyő Balázs vezényelte I. osztályú serdülő (U17-es) csapat, amely az első fellépésén a MAFC-cal találkozott. A nyitó játszmát a kaposváriak húzták be hosszabbítás után, a negyedik szett viszont (ismét csak ráadásban) a házigazdáké lett. A mindent eldöntő ötödik, utolsó rövidített játékrészt aztán újra a Fino nyerte s így a 112 perces ütközetet is. Utána pihenő nélkül léptek pályára a Vegyész RC Kazincbarcika ellen, de az első szettet még így is hozták. A folytatásban aztán kiütköztek a fáradtság jelei a társaságon, s 90 percnyi játék után véget ért a mérkőzés.
Eredmények: Fino Kaposvár–Bp. MAFC 3– 2 (26, –20, 20, –24, 12); Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár 3–1 (–18, 23, 19, 23).
A Fino Kaposvár I. osztályú serdülő (U17-es) csapata: Kosaras Bence (csapatkapitány), Kosaras Botond, Kránitz Dénes, Sárközi Dávid, Németh Zalán, Bank Bence Gábriel, Pődör Máté, Krokovics Gergő János, Kruk Bence, Kis Levente, Wágner András, Patkás Mátyás Péter (liberó), Oxenhoffer Levente Zalán (liberó), az edzőjük Fenyő Balázs.
U13 Országos Mini Röplabda Bajnokság: FINO Kaposvár A - FINO Kaposvár BFotók: Muzslay Péter
Fino Kaposvár MINIK (U13)
Kaposváron a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornacsarnokában szólították pályára a mini (U13-as) „A” és „B” csapatot. A Varga Péter vezette „A” társulat az első meccsen az Inczeffy Zsombor irányította „B” egyletet verte 65 perc alatt, majd utána – ugyancsak három szettes találkozón – az UNI Győr-Széchenyi Egyetem SE-t 50 perc alatt. A „B” együttes és a Győr egymás elleni csatája öt játékrészben, kerek 100 percen át tartó csatában dőlt el a vendégek javára.
Eredmények: Fino Kaposvár „A”–Fino Kaposvár „B” 3–0 (23, 19, 20); UNI Győr-Széchenyi Egyetem SE–Fino Kaposvár „B” 3–2 (–26, 23, 20, –17, 12); Fino Kaposvár „A”–UNI Győr-Széchenyi Egyetem SE 3–0 (13, 16, 17).
A Fino Kaposvár „A” II. osztályú mini (U13-as) csapata: Gelencsér Zétény (csapatkapitány), Laczó Marcell, Egri Máté, Udvaros Viktor, Sall Banabás, Haller Csanád, Árva Olivér, Kovács Dominik, Molnár László Ádám, Varga Zétény, Petrási Boldizsár, Tóth-Mérei Patrik, az edzőjük Varga Péter.
A Fino Kaposvár „B” II. osztályú mini (U13-as) csapata: Ishaku Levi Judah (csapatkapitány), Vönöczky Máté, Nagy Olivér, Hideg Zoltán, Oláh Barnabás, Szabó Szabolcs, Vass Bence, Varga Kristóf, Vajda Marcell, Ishaku Nathan Dan, Oláh Zétény, edzőjük Inczeffy Zsombor.