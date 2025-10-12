A Fino Kaposvár serdülői megint öt szettes összecsapást nyertek

A Fino Kaposvár fiatal röplabdázói újabb lendületes fordulókat zártak az országos bajnokságban. Az I. osztályú serdülő (U17) és a II. osztályban szereplő mini (U13) csapatok is magabiztos játékkal bizonyították, hogy a kaposvári utánpótlás továbbra is az élmezőnyhöz tartozik. A Fino Kaposvár edzői szerint a fejlődés üteme biztató, és a fiatalok már most a jövő sikeres felnőtt játékosainak ígéretét hordozzák magukban.

Fino Kaposvár utánpótláscsapatai remekül teljesítettek a bajnoki alapszakasz második körében.

Fino Kaposvár SERDÜLŐK (U17)

Budapesten volt érdekelt a Fenyő Balázs vezényelte I. osztályú serdülő (U17-es) csapat, amely az első fellépésén a MAFC-cal találkozott. A nyitó játszmát a kaposváriak húzták be hosszabbítás után, a negyedik szett viszont (ismét csak ráadásban) a házigazdáké lett. A mindent eldöntő ötödik, utolsó rövidített játékrészt aztán újra a Fino nyerte s így a 112 perces ütközetet is. Utána pihenő nélkül léptek pályára a Vegyész RC Kazincbarcika ellen, de az első szettet még így is hozták. A folytatásban aztán kiütköztek a fáradtság jelei a társaságon, s 90 percnyi játék után véget ért a mérkőzés.

Eredmények: Fino Kaposvár–Bp. MAFC 3– 2 (26, –20, 20, –24, 12); Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár 3–1 (–18, 23, 19, 23).

A Fino Kaposvár I. osztályú serdülő (U17-es) csapata: Kosaras Bence (csapatkapitány), Kosaras Botond, Kránitz Dénes, Sárközi Dávid, Németh Zalán, Bank Bence Gábriel, Pődör Máté, Krokovics Gergő János, Kruk Bence, Kis Levente, Wágner András, Patkás Mátyás Péter (liberó), Oxenhoffer Levente Zalán (liberó), az edzőjük Fenyő Balázs.