A Szegedet is könnyedén verte a Fino Kaposvár

A korábbi két fellépéshez képest két helyen változott a házigazda Fino Kaposvár kezdőcsapata: az orosz Sztyepan Novoszelov és a román Alin-Florin Ion is bekerült, a cseh Matej Smidl és az amerikai Maxim Igorevich Grigoriev viszont most nem került pályára.

Könnyen nyerni tudott a Fino Kaposvár. Fotók: Muzslay Péter

A nyitó játszma egyértelműen Hubicska Patriké volt, aki ekkor hét pontot szerzett. Amúgy végig nagy és nyomasztó fölényben játszott a házigazda kaposvári együttes, így aztán a sok hiba is bőven belefért a játékba. A második játékrészben eleinte a vendég Vidux-Szegedi RSE csapata vezetett, a somogyiak pedig 7–7-nél érték utol az ellenfelüket. Több alkalommal is megcsodálhattuk az argentin Franco Medina látványos megmozdulásait. Aztán Dávid Csanád került a nyitó helyre, s nagyon jól érezhette magát, mivel sokáig ott is maradt. Közben pályára kerültek a cserék is: elsőként Bögöly Gábor váltotta Hubicska Patrikot, majd a karmester Magyar Bálint helyére érkezett a szintén saját nevelésű Laczó Bálint. A harmadik, utolsó felvonást is végig uralta a házigazda Fino Kaposvár. Közben bemutatkozott a nagy csapatban Finta Dániel, aki mindjárt egy ponttal tette le a névjegyét, majd lehetőséget kapott a másik liberó, Csordás Bertalan is. A vége azért lett „szoros”, mert a Fino csak a negyedik mérkőzéslabdáját váltotta győzelemre; az i-re a pontot végül a román légiós Alin-Florin Ion tette fel.