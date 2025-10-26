54 perce
A Szegedet is könnyedén verte a Fino Kaposvár
A Vidux-Szegedi RSE elleni fellépés sem jelentett különösebb gondot a házigazda Fino Kaposvár számára a TippmixPro férfi NB I. Extraligában.
A korábbi két fellépéshez képest két helyen változott a házigazda Fino Kaposvár kezdőcsapata: az orosz Sztyepan Novoszelov és a román Alin-Florin Ion is bekerült, a cseh Matej Smidl és az amerikai Maxim Igorevich Grigoriev viszont most nem került pályára.
A nyitó játszma egyértelműen Hubicska Patriké volt, aki ekkor hét pontot szerzett. Amúgy végig nagy és nyomasztó fölényben játszott a házigazda kaposvári együttes, így aztán a sok hiba is bőven belefért a játékba. A második játékrészben eleinte a vendég Vidux-Szegedi RSE csapata vezetett, a somogyiak pedig 7–7-nél érték utol az ellenfelüket. Több alkalommal is megcsodálhattuk az argentin Franco Medina látványos megmozdulásait. Aztán Dávid Csanád került a nyitó helyre, s nagyon jól érezhette magát, mivel sokáig ott is maradt. Közben pályára kerültek a cserék is: elsőként Bögöly Gábor váltotta Hubicska Patrikot, majd a karmester Magyar Bálint helyére érkezett a szintén saját nevelésű Laczó Bálint. A harmadik, utolsó felvonást is végig uralta a házigazda Fino Kaposvár. Közben bemutatkozott a nagy csapatban Finta Dániel, aki mindjárt egy ponttal tette le a névjegyét, majd lehetőséget kapott a másik liberó, Csordás Bertalan is. A vége azért lett „szoros”, mert a Fino csak a negyedik mérkőzéslabdáját váltotta győzelemre; az i-re a pontot végül a román légiós Alin-Florin Ion tette fel.
Férfi Röplabda Extraliga: Fino Kaposvár - Vidux Szegedi RSEFotók: Muzslay Péter
Az 56 percig tartó vasárnapi mérkőzés pontkirálya Alin-Florin Ion volt 13 ponttal; nála csak eggyel szerzett kevesebbet Dávid Csanád. November első napján, szombaton 17 órakor Dunaújvárosban lesz érdekelt a kaposvári társaság a TippmixPro röplabda férfi NB I. Extraligában.
Fino Kaposvár–Vidux-Szegedi RSE 3–0 (14, 12, 16)
Kaposvár Aréna, 500 néző. Vezette: Kiss Z., Kiss N.
Fino Kaposvár: Magyar B. (–), Hubicska (10), Novoszelov (6), Ion (13), Dávid Cs. (12), Medina (7). Csere: Feliciano (liberó), Csordás B. (liberó), Bögöly (2), Laczó (2), Finta (1). Vezetőedző: Zoran Kedacsics. Edző: Demeter András György.
Vidux-Szegedi RSE: Engel (1), Raidel (8), Lehoczki (4), Benák (3), Piti (2), Kiss G. (2). Csere: Gyémánt (liberó), Honti (–). Vezetőedző: Strezeneczki Gyula.
A mérkőzés alakulása.
1. játszma: 5–0, 5–2, 10–5, 15–7, 20–10, 24–13, 25–14 (18 perc).
2. játszma: 1–3, 3–3, 4–5, 7–7, 10–7, 15–8, 20–8, 23–12, 25–12 (18 perc).
3. játszma: 5–2, 10–5, 15–8, 20–8, 24–12, 25–16 (20 perc).